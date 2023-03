“Wingo ta un socio importante y valioso pa e aeropuerto di Aruba. Y desde october ultimo, nan ta bulando e ruta adicional for di Medellin, como un porta nobo di entrada pa Colombia. Y vuelonan ta yen, Wingo ta contento y nos tambe”, asina Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer (CRO) di Aruba Airport Authority a subraya. El a reacciona riba rumornan di e ultimo dianan aki di cu Wingo lo stop su vuelonan pa y for di Medellin pa Aruba.

Ta bon pa agrega cu desde october 2022, Wingo ta opera en total cinco (5) vuelo semanal for di Colombia, cu ta tres (3) for di Bogota y dos (2) for di Medellin. “Y den esey no tin ningun cambio. Vuelonan ta bulando yen y segun schedule”, di acuerdo cu Barbara Brown.

Dos biaha pa siman

Desde october 2022, e aeroliña Wingo di Colombia ta bula dos vuelo adicional pa siman for di Medellin. E vuelonan ta riba diaranson y diasabra, cu nan avion B737-800 cu capacidad di 189 asiento. Riba diaranson e vuelo ta sali 2:18 pm for di Medellin. E buelo di regreso ta sali 5:56 pm for di Aruba. Riba diasabra e vuelo ta sali 10:08 am for di Medellin, yegando Aruba 1:08 pm. E vuelo di regreso ta sali 1:46 pm for di Aruba y yega Medellin pa 2:30 pm.

Tocante Wingo

A funda Aero República S.A., cu ta opera bou di e nomber comercial Wingo, desde 19 di october 2016. E compania ta pertenece na Copa Holdings. El a cuminsa bula pa Aruba na december 2016 como e prome Low-Cost Carrier pa sirbi Aruba for di Colombia. Brindando mercadonan local y di placer tarifa abou, bon ambiente y hopi flexibilidad. Separa di Aruba, ta bon pa bisa cu Wingo ta bula tambe pa ciudadnan Colombiano, manera Armenia, Barranquilla, Bogota, Cali, Cartagena, Medellin, San Andres y Santa Marta. Ta bula vuelonan regular pa Costa Rica, Cuba, Corsou, Republica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Mexico, Panama y Peru.

Wingo a cuminsa bula avionnan 737-700 pero dos aña pasa a cambia tur nan avionnan. Awendia nan ta bula avionnan marca Boeing, modelo 737-800. Nan tin ocho di e avionnan aki, cu ta carga no menos di 189 pasahero.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña (prome cu COVID) y cu diferente vuelo pa 28 diferente destinacion rond di mundo. AUA Airport ta opera stabiel cu mas di 95% di su bishitantenan cu ta bin pa vakantie di cual 76% ta for di Merca y Canada, 9% for di Latino America, 8% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu juni 2022.

AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport ta sigui expande y mehora su facilidadnan pa mantene su posicion como un di e aeropuertonan mas innovado den region.

