Rond di 2’or ayera, pa motibo cu coriente a bai na Aruba, e suministro di coriente na aeropuerto tambe a cai afo. E generatornan di aeropuerto y e sistema di backup no a tuma over e suministro di coriente manera mester ta, causando cu aeropuerto a keda sin coriente te cu 3’or di atardi. Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a activa su crisis team y a implementa e proceduranan di emergencia aplicabel. Pa preveni cu mas pasahero ta drenta den aeropuerto a dicidi cu ta sera e pista di aterizahe y aeropuerto mes tambe 2.15 pm y a habri bek 3’or ora cu coriente a bin bek. Esaki a causa cu 5 avion a desvia pa otro aeropuerto (Curacao y Santo Domingo). Tur e 5 buelonan cu tabata biniendo Aruba durante e rato cu no tabatin coriente eventualmente a yega y tambe a sali bek for di AUA Airport. Solamente 1 buelo cu mester a sali pa Merca a keda cancela, pero a sali awemainta.

Ayera, 2.20 pm, AAA a dicidi pa evacua e pasaheronan presente den aeropuerto su area restringi y hiba nan tur parti pafo di aeropuerto. 700 – 1000 pasahero a wordo evacua di forma trankil y sigur, sin ningun incidente pa motibonan di safety. E organisacion di crisis a traha segun e proceduranan existente y e bon cooperacion ricibi for di tur persona envolvi tabata esencial pa haci e evacuacion mas facil y liher posibel.

“Safety” na prome lugar

E safety di e pasaheronan, staff, y di tur usuario di aeropuerto ta y semper lo keda aeropuerto su prioridad number uno. Sin coriente, e terminal di aeropuerto no tabatin suficiente lus pa garantiza e safety di e pasaheronan y otro usuario/concesionario, un inabilidad pa monitor e cantidad grandi di pasahero via CCTV, peligro di slip door di e condensacion cu ta pasa despues cu e airco paga, e inabilidad pa screen pasahero y maleta, riesgonan di salud door cu no por flush wc y/of laba man. Y, den caso di un candela, e inabilidad pa por garantiza cu e sistema di paga candela ta funciona debidamente. Basa riba e riesgonan aki, AAA a dicidi di evacua e terminal.

Full load generator test

E 6 generatornan na AUA Airport ta wordo getest y manteni regularmente, segun e recomendacionnan di e fabricante. AAA tin tambe un “service level agreement” cu e compania experto cu ta haci mantencion di e generatornan. No tabatin indicacion durante e ultimo prueba cu e generatornan no lo funciona ora cu coriente cai afo.

Awe, Diabierna 10 di Juni pa 9’or di anochi lo haci un test cu e generatornan den un ambiente controla y den presencia di expertonan (interno y externo, incluyendo Elmar y otro proveedornan di servicio). E coriente di e 4 transformernan den e edificio di utilidad lo wordo paga un pa un door di Elmar, y varios parti di e sistema di backup lo wordo monitoria pa e accion/reaccionnan adecua. E terminal lo ta sera na e momento ei y pesei aeropuerto lo sera 2 ora mas prome cu normaal (9’or na lugar di 11’or). Tur operador di avionnan di emergencia y otro proveedornan di servicio a wordo informa di e orario di ciere. Unabes cu identifica e causa, AAA lo traha dibiaha riba e solucion. AAA su prioridad principal ta pa determina e causa y subsecuentemente implementa un solucion. AAA lo duna un update na comunidad di Aruba asina cu e causa bira conosi.

AAA ta disculpa sinceramente na cada aerolinea, pasahero, tur partner y e comunidad di aeropuerto cu a wordo afecta pa e susedidonan di ayera.