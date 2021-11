Aruba Airport Authority N.V. (AAA) den presencia di Aruba su Minister di Turismo y Salubridad Dangui Oduber, CEO di ATA Ronella Croes, Frontier Airlines su “International and Domestic Sales Manager” Alfredo Gonzalez y otro partner y stakeholder a yama bonbini na Frontier su buelo inaugural for di Miami (MIA) pa Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA Airport).

Cu su oficina principal na Denver, Colorado, Frontier Airlines su slogan ta: ‘Low Fares Done Right’. E compania ta opera mas di 100 avion tipo A320 y tin e cantidad mas grandi di avionnan A320neo na Merca, ofresiendo un nivel mas halto di reduccion di zonido y eficiencia di fuel compara cu modelonan anterior. E buelo semanal aki for di Miami pa Aruba lo ta un adicion spera na nan 120 destinacionnan den Merca, Caribe, Mexico y Centro America. Cu mas di 140 avion Airbus den bestelling, Frontier Airlines lo sigui traha pa cumpli cu su mision pa brinda opcionnan di biahe mas economico y sostenibel, conectando Aruba cu mas di 100 destinacion na Merca.

“Awe, un esfuerso anticipa pa agrega Frontier Airlines finalmente a cristaliza cu e prome buelo for di Miami. 2021 a mustra di ta un anja mas fuerte di recuperacion y Frontier Airlines, siendo un di e “low-cost carriernan” mas popular na Merca, sigur lo ta un adkisicion valioso na e continuacion di e recuperacion. E prome paso aki den nos relacion lo brinda opcionnan di biahe adicional pa tanto pasahero local y for di Merca, mescos cu e motto di Frontier Airlines ta bisa: “The sky is for everyone.” Como un aerolinea creciente y hopi conciente di medio ambiente, e aerolinea ta cuadra perfectamente cu AUA Airport su vision pa futuro. Plannan di expansion y pa bira e aeropuerto mas sostenibel den e region ta aplicabel pa tanto AUA Airport y Frontier Airlines”, asina CEO di AAA Joost Meijs a bisa.

“Nos ta hopi ansioso cu awe a lansa e servicio aki pa Aruba cu buelo nonstop pa Miami,” asina Alfredo Gonzalez, “International and Domestic Sales Manager” di Frontier Airlines a bisa. “Frontier Airlines su approach ‘Low Fares Done Right’ ta enfoca riba prijsnan economico y ta brinda e facilidad pa crea memorianan di vakantie memorabel na mas hende. Nos ta spera di por yama bonbini na hopi turista nobo na e isla di Caribe conosi pa su alegria, hospitalidad y un sin fin di aventura nobo.”

E aerolinea lo sigui enfoca pa agrega mas mercado unda nan approach di ‘Low Fares Done Right’ lo beneficia tur cliente y ta stimula demanda cu prijsnan economico y bon servicio. Pa probecha di tur e bon dealnan por bishita https://www.flyfrontier.com/

Comments

comments