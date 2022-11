ATSA hunto cu CHTA a lansa un Caribbean Supercharged Service Program diasabra cu a pasa. E programa ta bao direccion di CHTA su Education Foundation. Mas cu 330 profesional den turismo a registra pa e programa aki y Luigi Heredia, Presidente di Aruba Timeshare Association, tabata tin e placero pa por habri esaki oficialmente diasabra.

ATSA lo ta encarga cu e programa pa 3 siman cu un cantidad record di registracion, algun participante bayendo pa dos session. E programa di training aki lo ofrece cuater curriculum den total, Food & Beverage, Food & Beverage Advance, Food & Beverage Supervisor y Housekeeping.

E programa lo conclui cu un gran celebracion riba 14 di December celebrando tur participante di hospitalidad kende a forma parti di esaki y logra na haya un certificado di graduacion. E ceremonia lo tuma luga na Marriott Aruba Resort & Stellaris Casino.

Mas cu 30 companianan local a responde positivamente na e anuncio di Education Foundation biniendo Aruba, como tambe individuonan for di diferente parti di loke ta Aruba su producto turistico. Participantenan ta miembronan di ATSA, AHATA, AF&BA, Y VRPA, nan ta comparti e pensamento cu team work mester por wordo desaroya y cu educacion ta un caminda largo cu ta sigui bay sin fin.

The Education Foundation su trainers, Louise & Suzanne, tabata emociona di por ta bek pa host e programa cu e tremendo team di conferencia na La Cabana Beach Resort & Spa. La Cabana ta generosamente sostene e iniciativa di training aki, kudos y hopi danki ta bay na nan.

Presenta pa Aruba Timeshare Association, treciendo partners hunto, Caribbean Hotel y Tourism Association Education Foundation, endorsed by AHATA, otro partners The Aruba Tourism Authority, Sunset Car Rentals, Interval Int’l, La Cabana Beach Resort & Casino na Casa Del Mar Resort.