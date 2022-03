ATSA, The Aruba Timeshare Association, a conduci un reunion general recientemente an La Cabana Beach Resort & Casino. E encuentro a wordo atendi por medio di miembronan di e asociacion, tambe presente tabata Dangui Oduber, Minister di Turismo y Salud Publico, Ursell M. Arends, Minister di Integridad, Naturalesa, Transporte y Cuido di Nos Grandinan, y tambe Endy Croes, Minister di Enseñansa y Deporte. E mandatarionan a bini e reunion aki pa informa miembronan di ATSA riba desaroyonan recien den cuadro cu un variedad di asuntonan importante. E Minister di Turismo y Salud Publico a subraya e isla su strategia di salida for di pandemia, Minister di Integridad, Naturalesa, Transporte y Cuido di Nos Grandinan, bistiendo su pechi di medio ambiente, a raporta desaroyonan tocante RWZI, e facilidad di rehabilitacion di awa sushi na Bubali, y Minister di Enseñansa y Deporte, a discuti e colaboracion entre e resorts y Scol Practico Pa Ofishi, SPO. Den su discurso, Minister di Turismo y Salud Publico a anuncia un aumento den e capacidad di ICU riba nos isla, e revision di protocols di entrada, strategia pa e comunidad local, flexibilidad introduci cu e acceptacion di Anti Gene Tests, reforsa di nos departamento di salud local y promocion di vacunacion.

Pa locual ta e beleid di Turismo, e mandatario a describi seis areanan central pa enfoca den cuadro cu Aruba Tourism Product Enhancement Fund, TPEF, entre otro: atraccionnan, siguridad, medio ambiente, herencia, conscientisacion y inversion. Algun di e proyectonan introduci den 2022 ta embeyecemento y desaroyo di Eagle Beach; desaroyo di Aruba su Oranjestad Harbor pa revivi Aruba su depositonan di santo blanco; Malmok Boardwalk Fase 3; Mantencion y embeyecemento di trapinan na Hooiberg; Restoracion di Fort Zoutman; Sustainable Waste Management via TPEF cleaner teams y TPEF su barinan di sushi, fondonan tambe aloca pa Stimami Sterilisami den cuadro cu programa di sterilisacion, spay y neuter di pushi y cacho. Minister di Enseñansa y Deporte a discuti tambe e esfuersonan haci na SPO pa integra studiantenan den industria laboral, por medio di brinda guia na companianan, no solamente studiantenan. SPO el a splica, ta promove inclusividad y crecemento economico sostenibel, cuponan di trabao pa tur, mehorando asina calidad di bida.

