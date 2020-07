ATSA 2020: E bos pa ‘VACATION OWNERSHIP’ na Aruba

Despues di a logra ‘crush the curve’ di Covid19 na Aruba, e isla ta preparando awor pa habri su fronteranan bek den luna di Juli.

1 Juli, 2020: Fronteranan internacional pa Europa, Canada y Caribe lo wordo habri atrobe pa vuelonan cu excepcion di Republica Dominicana y Haiti.

10 Juli, 2020: Fronteranan lo habri bek pa vuelonan entre Merca. Mayoria di Aruba su Vacation Ownership Resorts, VOs, a uza e tempo di shutdown pa renoba, upgrade y update di nan resort, y tur di nan sin excepcion a join Aruba Tourism Authority HH Code, e certificacion mandatario di Salud & Felicidad na Aruba. Bo por libremente bishita https://www.arubacovid19.org/ e website, mastanto na Papiamento, tambe tin varios informacion na Ingles, y tambe e ta e recurso oficial. Tambe mesun importante: https://edcardaruba.aw/ Mientras cu Aruba ta prepara pa ricibi nan prome bishitantenan, e isla ta agradecido na su doñonan di VO, kende tabata entre e ultimonan pa bandona e isla ora cu e pandemia a cuminsa y sigur lo ta esnan prome pa regresa, mustrando atrobe cu Aruba su industria di VO ta extremamente resistente. Nos por depende riba nos doñonan di VO pa sostene nos!

Tambe ta bon pa corda y tene na cuenta cu Aruba su industria di VO ta un powerhouse economico excepcional pa e isla,cual a contribui den hopi forma pa loke ta e producto turistico den e ultimo cuater decada.

E balor economico di Aruba su industria di VO na 2017, por ehempel, tabata proyecta conservativamente na US$ 530 Miyon. Esaki ta ekivalente na un estimado di un-tercer di e ganashi bruto di turismo, y tambe 20% di Nominal GDP proyecta pa 2017, of un-quinteto di Aruba su GDP. Pa locual ta placa, Aruba su industria di VO ta genera ingreso directo y indirecto, e prome ta midi pa cuenta coriente y gasto di destinacion, estima na US$ 274 Miyon, mientras e segundo ta midi pa gastonan di negoshi y inversion, estima na US$ 191 Miyon. E impacto induci calcula, midi por medio di multiplicacion di consumo, ta agrega US$ 63 Miyon, tumando na cuenta na leakage, incluyendo outflow, importacion, y sumanan di placa cu ta wordo manda ta haci un estimacion di ‘net added value’ di US$ 387 Miyon pa economia di Aruba.

Manera boso tur ta na altura, nos isla a yega di sufri retonan caba den pasado, na unda su economia a sufri varios obstaculo, manera ceramento di refineria y situacion economico cu a inicia na 2008, pero cu sosten di doñonan di VO, Aruba a logra di tin su economia bek riba pia den un tempo relativamente corto. Nos ta sperando di por mira doñonan di VO regresa na 2020 riba e mesun escala. Esaki ta locual nos sa di doñonan di VO: Nan compra di Timeshare ta representa cu nan ta doño di un pida di e isla, fuera di e balor di real estate. Doñonan ta disfruta di un relacion solido y largo cu localnan. Ora cu nan ta riba e isla, doñonan di VO no ta congestiona e luga, nan a yega di mira Aruba su highlights varios biaha caba, y unico loke nan kier ta pa nan por sinta bao di nan palapa faborito sin wordo stroba, den sombra, socialisando cu nan amigonan. Economistanan ta di acuerdo cu doñonan di VO tambe ta forma parti di e columna vertebral di Aruba su puente aereo. Mirando cu nan ta prefera di viaha durante fin di siman, vuelonan di rendimiento halto den fin di siman ta yuda companianan aereo mantene nan vuelonan den siman na nan luga. Unidadnan di Timeshare/VO generalmente ta representa mas cu 40% di Aruba su inventario total di camber; e isla su 16 propiedadnan di VO ta opera aproximadamente 3,712 unidad, den diferente configuracion, y manera raporta na 2017, 299,909 bishitante, representando 28% di bishitantenan total, 1,070,548 a keda na un di e 16 propiedadnan aki. E exito di Aruba su propiedadnan di VO ta wordo refleha den e percentahe averahe di ocupacion, cual tabata midi na 85% den 2018. Y mayoria di e propiedadnan hotelero no tin oficina di sales & marketing, y nan sales corespondiente y presupuesto di marketing ta minimo. Pues e resortnan ta inverti den upgrades y mehoracionnan continuamente, cu deseo di por sorprende bishitantenan cu ta ripiti nan bishita cu productonan nobo y servicionan nobo cada biaha cu nan bin. E profile di doñonan di VO ta economicamente solido, e mayoria grandi di doñonan, 90%, ta Baby Boomers, y 70% di nan ta disfruta di un entrada familiar di mas cu $90,000. Mayoria di nan, 46.1%, a cumpra nan Timeshare prome cu 2003. Esaki ta nifica cu nan conexion cu e isla ta uno cu ta sumamente fuerte y duradero. Ta asina cu mayoria di doñonan di VO no ta trade of intercambia nan timeshare akinan, pasobra nan ta kere den e isla manera un destinacion di vacacion di calidad halto, cual a haci cu nan a cumpra nan prome unidad na prome luga. Mas cu esaki, e experiencia di resort, durante ultimo añanan, tabata ta y ta continua di ta tremendo, y nan ta specialmente gosa di e dushi ambiente familiar. Pa mustra nan gratitud na e isla y su producto di vacacion, nan ta gasta placa. E grupo general di Timeshare y loke nan ta gasta, cu un averahe di 3.25 hende pa grupo, ta $3,723.56 riba averahe, sin ningun mantencion of otro gastonan di Timeshare inclui. Ora cu gastonan ta inclui, e cantidad di placa gasta ta aumenta na $4,723.56 pa grupo riba un averahe. Cu nos fronteranan habriendo pronto, Aruba por spera su sostenedornan fiel atrobe. Mientras cu ta berdad cu e isla a introduci rekesitonan stricto, incluyendo seguro obligatorio di viahe y seguro medico, esaki ta tur cay bao di esfuersonan pa protehe e localnan y nos bishitantenan contra un infeccion di Covid19.

Den un lama di incertidumbre, nos doñonan di VO ta spera di por regresa nan isla special, y e industria di VO akinan, ta preparando pa nan regresa, wardando riba nan cu man habri, curason alegre y aprecio di berdad. Nos ta haya nan falta, mas cu palabranan por describi. *Synopsis di estudionan relaciona cu all-inclusive hotels, PWC, 2016

