Un pabien grandi na tur e ganadonan di eleccion di Reina Infantil y Reina Hubenil, pero esun si cu NO ta haya pabien ta e comision organizado di e eleccion y consecuentemente SMAC cu ta e organo madre cu ta pone e comision aki como responsabel pa e eleccionnan di Infantil y Hubenil. Pakico nos ta bisa asina, wel sigur e no ta un secreto pasobra tur caminda rond Aruba e topico ta cu e eleccion a finaliza demasiado laat pa tanto mucho como hoben. Facebook ta je jen di comentarionan y hasta palabranan grandi a cai, esta “Abuso di Mucha”, cual toch ta palabranan fuerte mirando cu toch ta keda na cada mayor di nan jiu pa determina si nan jiu lo mester keda presente te na e momentonan ey. Aunke hopi ta bisa tambe cu ta dia di fin di siman y no tin scol su dia siguiente. Pero atrobe tur e cosnan aki por a wordo evita si berdaderamente a cuminza na tempo manera tabata programa. E eleccion mester a cuminza 7’or di anochi pero e bin cuminza 1 ora y 20 minuut despues y eingelijk no tin ainda un motibo pakico e eleccion a cuminza asina laat. Hopi a comenta cu mester tuma cuenta cu Corsow pasobra riba e mesun Diasabra’ki Corsow tabatin su Festival di Tumba Infantil y Hubenil y esaki a cuminza 4’or di atardi. Aunke akinan mester bisa cu no por compara Aruba cu Corsow pasobra ta dos cos diferente y dos forma di celebra Carnaval totalmente diferente. Simplemente mester percura pa nos na Aruba haci e cosnan bon y no permiti esaki sosode. E mesun comision di reina aki tin algun tempo caba ta organizando e eventonan y tur aña ta e mesun cos ta sosode pues no ta mira cu tin cambio pasobra e mesun cosnan ta sigui sosode y sin cu niun hende ta haci algo. Tambe mester bisa e programa mes tabata asina jen y mirando cu ja caba a cuminsa laat, pakico no a haci cambio den e programa pa evita cu pa 1.30 di madruga e muchanan mester ta bailando ainda riba stage pa warda kende ta bira reina infantil y reina hubenil. Shonnan nos mester ta mas serio. Awo ta e mesun comision aki ta organiza e eleccion di otro siman, esta Reina Grandi y Señora Carnaval pues ban wak si ta cuminza na ora pero atrobe sin den ultimo añanan tur ora a cuminza laat, otro siman ban tene nos curazon pasobra si evento di mucha mes a caba asina laat, corda awo ta evento di hende grandi. Shonnan ban bira serio pasobra nos mester mehora y no keda comete e mesun foutnan di añanan anterior y bira cada aña pio ainda. Un otro aspecto tabata cu dado momento tur hende cu ta den organizacion di cosnan di mucha y hoben mester ta riba mesun liña, pasobra ta cu mucha y hoben bo ta deal akinan, y no un concierto di cualkier artista grandi. Akinan no ta referi na esnan cu ta responsabel pa e musica riba cual e reinanan ta baila, y akinan no ta referi specificamente ora cu e reinanan infantil tabata riba stage y e musica cu tabata wordo toca, NO tabata apto pa nan y por a mira claramente cu e muchanan no por a baila riba e cantica pasobra tabata un cancion di exterior y tabata uno pa hende grandi. Esaki ta cosnan cu e comision organizado mester palabra di antemano pasobra nan no por sigui pasa y aña’den aña’fo ta sigui pasa. Corda semper eventonan di mucha mester keda apto pa mucha pues tur hende cu ta participe na e evento mester ta consciente cu ta cos di mucha y hoben y NO DI HENDE GRANDI!!! Aunke mester bisa cu despues di un rato a cambia e cancion y a pone un mas apto y mesora bo por a wak e muchanan baila mas alegre y miho. Pero un biaha mas nos kier a manda palabranan di Pabien na Reina Infantil di Aruba su Carnaval, Ailyah Harms di Kids Champange y Reina Hubenil di Aruba su Carnaval, Ilaijah Croes di Dushi Carnaval Group.

