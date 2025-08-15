Awe hues a bolbe rechasa e peticionnan di M.D.M. pa duna Ministerio Publico ordo pa inform’e den detaye tocante e tipo y e motibo di e acusacionnan contra dje, inclusivo e acusacionnan concreto riba cual su supuesto actonan castigabel ta basa, y pa tuma un decision di persecucion penal den su caso pa mas tarda 23 di augustus 2025.

Ya riba 15 di juli 2025 M.D.M. a presenta peticionnan cu tabata practicamente mescos, y cu despues a wordo rechasa pa hues riba 17 di juli 2025. Siguientemente el a bay den apelacion contra e decision aki. Corte Superior a declara e apelacion inadminisible riba 8 di augustus 2025, debi cu e abogadonan a entreg’e mucho laat. Como resultado, e decision di Corte den Prome Instancia di 17 di juli 2025 a bira definitivo.

Hues a dicidi cu, dor di presenta di nobo e mesun peticionnan dilanti Corte, e peticionnan ey no tin ningun fundeshi rasonabel. Ley ta bisa cu den un caso asina hues ta rechasa e peticion sin haci mas investigacion (den un tratamento den Corte).