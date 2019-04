Atrobe autoridadnan ta confisca cantidad grandi di cash na Airport

Diabierna 12 di April ultimo tabatin un pasahero na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix cu tabata viahando for Surinaam pa Miami. Autoridadnan a ripara caba cu e persona aki mas biaha tabata viaha entre Surinaam y Merca cu cantidadnan hopi grandi di cash. E pasahero tabatin Diabierna pasa 827.000 Euro cune (1.6 miyon Dollar). Riba peticion di autoridadnan na Hulanda, Afpakteam di Aruba conhuntamente cu Grenspolitie di Aruba a pone beslag riba e placa aki. Tur e placa cu a wordo tuma den beslag ta cay pa e Fondo di Combatimento di Criminalidad (Criminaliteitsbestrijdingsfonds). Lo mester haci afspraaknan tocante esey, mirando cu e placa a wordo tuma den baslag pa autoridadnan di Hulanda. Placa for di e Fondo di Combatimento di Criminalidad ta wordo usa pa combati criminalidad. E placa cu Afpakteam ta haya ta cay directamente na fabor di Aruba. Afpakteam kier aporta na esaki na un forma visibel. Afpakteam ta un cooperacion entre Ministerio Publico, Cuerpo Policial di Aruba, Aduana, Fiot (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam) di DIMP (Departamento di Impuesto), FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), KMar (Koninklijke Marechaussee), Kustwacht Steunpunt Aruba, Meldpunt (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) y RST (Recherche Samenwerkingsteam). Afpakteam por wordo acerca cu señalnan cu un persona lo por tin fondo criminal via mail: [email protected] of via tiplijn: 11141.

