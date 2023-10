Dialuna pasa di 9or anochi kustwacht y di Polis a capta via di nan radar cu tin un contacto ta biniendo for di zuid y ta na cabes di Aruba. Di biaha a despacha metalshark y e dash pa bula den e area di e contacto.

A sigui e contacto via di radar y a dal den nan na cabes di Aruba mas o menos 8 miya pa asina pasa pariba di Aruba posiblemente bay noord baha e hendenan. Aki a luza riba nan u sorprende tur hende abordo. E personal di kustwacht riba e metal shark a conta mas cu 25 hende abordo. A saca un di dos metal shark cu a bay yuda mientras cu e dash di kustwacht cu a sali for di curacao algo di 9or anochi a keda dal buelta rond di e lancha y e personal di kustwacht cu ayudo di helicopter di polis cu tabata luza for di halto pa cualkier novedad.