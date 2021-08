Atraso ta tiki: DIMAS falta solamente 1336 permiso pa procesa

Durante e Pandemia di coronavirus DIMAS tambe mester a haci adaptacion den e forma cu nan ta brinda servicio. Esaki tabatin su efecto riba e servicio cu nan ta brinda. Sinembargo awe, segun Marilyn Wout (Relacionista Publico), DIMAS por bisa cu e retraso den otorgamento di e permiso no t’asina grandi.

For di januari pa awo tin 6686 peticion di permiso cu a drenta na DIMAS y falta 1336 peticion pa contesta of saca ainda. Pues DIMAS ta basta up to date. Tin rond di 3% cu ta peticionnan di aña pasa cu ta pega ainda. Wout a splica cu e 1336 permisonan cu ta pendiente ainda ta den cuadro di e tempo legal prescribi pa duna un contesta. “Nan no ta peticion bieu y no a pasa nan limita di tempo. Di e cantidad aki tin 433 peticion cu si a surpasa nan tempo limite di tres siman. Nos tin atencion pa nan.”

Na Aruba tin hopi stranhero cu tambe a perde nan trabou den e temporada di pandemia. Nan lo meste pasa den e mesun proceso pa haci un peticion nobo pa por traha na Aruba. E Relacionista Publico a splica cu normalmente IMAS ta ricibi mas cu 16 mil peticion pa aña, pero aña pasa a ricibi rond di 11 mil peticion. Mirando e desaroyo di economia, e crisis, e pandemia, a ricibi menos peticoin pa renobacion di permiso. Hopi hende a perde trabou. Pa loke ta e aña’ki ya caba e cantidad ta na mas di mita di loke ta custumbra di ricibi anualmente, pa cual DIMAS ta kere cu e cantidad lo yega e normal di otro añanan. El a agrega

Aña pasa varios peticion di permiso a wordo nenga, sea nan no a cumpli cu e rekisitonan of e compania no por afford nan. E aña’ki e por bisa cu 13% di e peticionnan a wordo nenga, prome peticion of renobacion.

Aworaki hopi negoshi ta bisa cu no ta haya persona pa traha. Pero, segun Wout, nan ta traha cu diferente partner pa proceso bay mas lihe posibel. E ta recorda cu tur peticion mester pasa DPL, unda e mester haya un documento positivo. Y DPL lo mira prome si no tin un persona local pa haci e trabou. Na final si no haya ningun interesado, e ora e stranhero ta haya su aprobacion cual e mester entrega na DIMAS. Pero esaki no ta nifica cu automaticamente e ta haya su permiso di estado. DIMAS tambe tin diferente aspecto cu nan mester controla. Asina ta controla si e garante ta cumpli cu tur e regla- y leynan vigente na Aruba.

