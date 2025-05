Recientemente Atraco Team a haci un detencion enconexion cu un atraco riba un turista den area di hotel.

Ta asina cu riba 21 maart 2025 dos turista saliendo for di un club nocturno den area di hotzone ta subi den un taxi pirata cu dos persona aden. Nan ta haya un lift pa nan airbnb na Palm Beach. Yegando na nan airbnb e turistanan ta wordo atraca pa e dos sospechosonan. E sospechosonan a uza un tipo di sombechi y a bay cu nan cellular como tambe placa.

Atraco Team a presenta y na unda nan cuminsa cu nan investigacion y recientemente a haci un entrada hudicial na un cas situa na Bislickstraat. A detene un di e sospechosonan cu ta A.F.E. naci na Aruba 18 aña di edad.

E caso ta bao investigacion ainda y no ta descarta cu lo tin mas detencion.

Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion si bo sa algo of sa algo yama nos tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo. Tur tips ta balioso pa nos pa asna a yuda nos resolve e casonan mas lihe .