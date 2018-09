Atraco arma na Well Done snack truck na rotonde Las Americas

Diaranson pa 3:15 marduga polis ta keda informa cu un atraco lo a tuma luga na Well Done snack truck na rotonde Las americas y tin arma di candela den wega. Di biaha un patruya ta presenta na e sitio y saca informe for di e victimanan. Ta trata di cuatro homber cara tapa. Un di nan tabata tin e arma di candela y un otro cuchiu. Tur cuatro tabata papia bon papiamento y nan a bay cu un suma di por lo menos 8000 florin. E cuatro individuonan aki mester a huy den un daihatsu terrios color blauw/berde direccion Dakota. Unidadnan a start cu un buskeda, atraco team a presenta na e sitio pa start investigacion hunto cu departamento tecnico. Personal di slachtofferhulp tambe a yega pa papia cu un di e victimanan.

Cualkier persona cu sa algo yama tip line di polis 11141

