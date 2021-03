Atraco arma na Ruiz Take Away

Diaranson den careda di 11’or anochi Ruiz Take Away cu a cera su portanan a keda sorprendi pa tres hoben desconoci cu arma di candela y cuchiu a sorprende e personal y menasa pa e benta di dia. Solamente cu 100 florin nan a logra di haya y a bandona e sitio na pia.



Polisnan a acudi di biaha na e sitio y a start un buskeda di otro patruyanan den e bisindario. Atraco team tambe a acudi na e sitio pa haci nan investigacion.

E sospechosonan cu a atracao posibelmente ta e mes un tres cu a atraca rato prome na well done. Recherchenan di atraco lo investiga e caso aki.

