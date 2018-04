Atraco, abuso di mucha y abuso sexual na Aruba lo yega na su fin

Parlamentario Alan Howell a indica cu partido POR loke a priminti ta cumpli cun’e y esey ta tumando luga a e momentonan aki. E ta papiando aki specificamente di e parti di husticia. A campaña cu ta bay tin un maneho estricto pa loke ta husticia y mr. Andin Bikker, como miembro di partido POR y mandatario encarga cu e cartera aki ta trahando riba dje. Ademas, for di den Parlamento POR tambe lo traha pa bin cu leynan fuerte pa yuda reforsa e leynan y yuda e polisnan den tur nan trabounan duro. Dentro di poco POR lo ta presentando un iniciativa di ley pa bin cu castigonan minimo pa cierto casonan.

Pa duna un bista mas claro di e situacion, Alan Howell a tuma su mes como ehempel. Durante cu e tabata recherche, hopi biaha pa lunanan largo practicamente no tabata ni drumi pa resolve un caso y despues ora tende e sentencia ta haya gana di yora debi na e castigo duna na e malhechor. P’esey ora el a dicidi drenta politica, su meta tabata pa bira parlamentario pa por traha fuertemente y haci un diferencia pa su pais.

Y esey ta loke Alan Howell como parlamentario ta haciendo. El a informa cu ta practicamente cla cu e concepto di ley di iniciativa pa bin cu castigo minimo pa casonan di atraco y casonan di abuso di mucha y abuso sexual.

Howell a probecha e encuentro cu prensa den cual el a informa riba e concepto di ley pa manda un mensahe bon cla pa tur atracado y abusado, esta cu e castigo pa e tipo di crimennan aki ta bay ta hopi pisa. “Mester cuminsa planta respet na e pais aki pa tur hende por biba trankil bek na nan cas”. E ta bisa cu intencion no ta pa cera hende, intencion ta pa hende compronde cu bagamunderia a caba y cu si tin intencion di tira atraco of comete abuso sexual, ya caba nan sa kico ta wardanan.

Cualkier persona cu sa di antemano cu e castigo minimo lo ta por ehempel 5 aña, lo pens’e mas cu dos biaha prome cu e bay comete e acto criminal. Dus no ta cuestion cu ta 5 aña y door di buena conducta ta bahe; e ta cuminsa for di 5 aña bay ariba, no por ta menos.

Parlamentario di POR a haci un yamada na tur e otro 20 parlamentarionan pa sostene e ley di iniciativa aki pasobra e ley aki ta na bienestar di pueblo y no di un partido.

