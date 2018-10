Atracadonan a los tiro den Tur Dia supermarket

Dialuna pa 11.45 central di polis ta haya un yamada cu un atraco a tuma lugar na Tur Dia Supermarket na Tanki Leendert. Na yegada di e patruya por a compronde di esnan trahando den e lugar cu 3 hende homber cara tapa y cu un arma di candela a drenta e lugar y a atracanan.

Tambe un di e atracadornan a los un tiro den dicho lugar. No por a wak si e atracadornan lo a huy na pia of den auto y ni den cua direccion. Atraco team a presenta y tuma e investigacion over, tambe departamento di slachtofferhulp. Cuerpo Policial ta pidi pa es cu a wak algo of sa algo jama tiplijn di polis cu ta 11141.

