E atletanan di Taekwondo Team Aruba a train na Miami cerca Champions Martial Arts y Peak Performance bou guia di diferente Coach. For di e prome dia cu e atletanan a yega na training nan a haña un set di uniform pa nan train aden. Tur dia cu nan a bay training nan a bisti un color diferente di uniform pa nan train.

E training tabata di Dialuna pa Diabierna y dos biaha pa dia, for di 10’or di mainta pa 12’or di merdia y for di 2’or pa 4’or di atardi. E prome training a cuminsa cu teoria di combate: Motion, Focus Q&A, Mental Focus y despues a pone tur cos den practica. Locual cu nan a siña den teoria nan mester a haci den practica. E training tabata pa prepara pa futuro eventonan, entre otro Best of the Best 2025. Tres biaha pa siman nan a bringa cu e sistema electronico Daedo y a haci hopi drill ariba diferente paddle pa nan siña diferente tecnica.

E ultimo dia di training a mira un diferencia den e atletanan cu a participa cuater biaha caba na training camp na Merca. Danki ta bay na tur e automobilistanan y tur esnan cu ta cumpra rifa cu a haci e biahe aki posibel pa e Atletanan di Taekwondo Team Aruba. E atletanan a saca potret den algun area di Miami pa e Kalender nobo.