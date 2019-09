Atletanan di Taekwondo di Best of the Best Test Event tabata den e programa di Power Sportszone Aruba

Den fin siman e atletanan di Aruba cu ta bay participa den e Best of the Best Test Event tabata den e programa di Power Sportszone Aruba na PowerFm 101.7 ariba invitacion di Greg Croes y Aldrick Alexander.

Greg Croes y Aldrick Alexander a entrevista tur e atletanan y nan tur a duna un CV chikito di nan mes. Un di e cosnan cu a hala hopi atencion cerca nos ta cu sin cu nos sa Prensa ta un gran siguido di Taekwondo, mirando tur e preguntanan cu a wordo haci te den detaye. E rumannan Klabér a splica mas ariba nan plan cu nan tin cu ex campeon Mundial y coach Olimpico Henk Meijer. Un persona mescos cu Henk Meijer nunca nan lo haña, mirando cu Henk Meijer a pone Aruba su nomber ariba internacionalmente.

Nan a haci preguntanan tocante di e Best of the Best Test Event y nan a bisanan cu ta bay tin dos atleta for di Surinam y un for di Panama y Guillermo Rodriquez referee Olimpico tambe ta bay tey hunto cu nos refereenan internacional.

Nos por bisa cu e atletanan ta cla pa bringa dia 28 di September den Centro di Bario Brazil contra otro y contra nan participantenan internacional. Greg Croes y Aldrick Alexander di Power Sportszone Aruba ta bay tey presente dia 28 di September pa apoya y wak e atletanan bringa.

Alberto Klabér

Brazil Taekwondo Stichting

Comments

comments