Atletanan di taekwondo a haci nan bes na Costa Rica

Diahuebs mainta Joshua Klabér a bringa den e categoria di -37 kilo Cadet contra di Rafael Rodriquez-Cotto for di Puerto Rico. Joshua Klabér a duna di su banda pero esaki no tabata suficiente pa e por a gana e pelea. Den e prome rond Joshua Klabér tabata perdi cu un score di 5-3. Den e di dos rond cos a bay un tiki for di concepto y e score a bira 13-4 pa Rafael Rodriquez-Cotto for di Puerto Rico. Den e ultimo rond Joshua Klabér a trata di haya mas punto pero e Portoriqueño a domina e pelea y a logra gana esaki cu un score di 18-4.

Despues di merdia Záhyon Klabér mester a bringa contra di Chile manera tabata poni e anochi ariba e programa, pero durante di dia e organisacion a pone Merca acerca. E organisacion a haci un fout den e poule indeling y Záhyon Klabér mester a bringa dos biaha den e mesun categoria. Záhyon Klabér a bringa contra di Jackson Sigalove for di Merca y den e prome rond Záhyon Klabér no tabata prepara pa bringa na e momento ey y a haya su mes forsa sin un bon warming up pa subi veld y den e prome rond a bin ta para atras cu un score di 4-0. Den e di dos rond Záhyon Klabér a cuminsa warm up y e score a termina 6-3 pa Merca. Den e ultimo rond Záhyon Klabér a warm up suficiente caba, pero a bin ta perde e pelea 11-10 pa 1 seconde. Un desapunto grandi pa Henk Meijer, pasobra esaki no tabata e pelea cu a wordo prepara p’e y a haya su mes ta subi veld sin cu a prepara su mes bon pa bringa.

Despues tabata turno di Chiara Petrocchi a enfrenta Roxana Hughes for di Guatemala. Chiara Petrocchi no a basila y a pone Roxana Hughes di Guatemala bou presion y e prome rond a termina cu un score di 10-4 pa Chiara Petrocchi. Den e di dos rond cos no a cambia y e score a termina 12-4 pa Chiara Petrocchi. Den e ultimo rond Chiara Petrocchi a sigura su mes pa e siguiente pelea ganando Roxana Hughes di Guatemala cu un score di 16-9. Despues Chiara Petrocchi a enfrenta Ceili Peterson di Canada y Chiara Petrocchi a demonstra cu el a bin pa gana e pelea y a termina e prome rond cu un score di 3-2 pa Chiara Petrocchi. Den e di dos rond cos a cambia na caminda y Ceili Peterson di Canada tambe a bin pa gana logrando e puntonan ariba Chiara Petrocchi y a termina e rond cu un score di 6-4 na su fabor. Den e ultimo rond Chiara Petrocchi a haci tur cos cu e tabata tin pa e por a pasa y gana e pelea, pero Ceili Peterson di Canada a gana e pelea cu un score di 24-12.

Charrick Winterdaal a enfrenta Jose Nieto di Ecuador. Esaki tabata Charrick Winterdaal su prome debut na un evento magno asina aki. Charrick Winterdaal mester a enfrenta Jose Nieto cu a pone Charrick Winterdaal bou di presion y e prome rond a termina cu un score di 15-4 pa Jose Nieto di Ecuador. Den e di dos rond Charrick Winterdaal a purba tur cos pa logra yega of pasa e score, pero mester a keda satisfecho cu e derota di 28-6.

Asina Aruba su team a haci tur den nan poder pa logra medaya na e Pan Americano di Cadet y Junior pa Aruba, pero no a logra pa e biaha aki.