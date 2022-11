E atletanan di Landamento Artistica, Mikayla Morales y Kyra Hoevertsz hunto cu nan coach Ila Brandimarte, a biaha pa USA, pa asina participa na un Campamento pa Duetnan. E ta wordo patronisa door di PANAM Aquatics hunto cu USA Artistic Swimming.

E campamento aki ta tuma luga na e USA Olympic and Paralympic Training Center na Colorado, USA. Lo tin 65 atleta di mas cu 20 pais ta participa. E coachesnan cu ta guia e campamento aki ta

Andrea Fuentes, (4x Olympic Medalist for Spain & now headcoach di USA Artistic Swimming),

Bill May, (4x World Champion & headcoach di Santa Clara Aquamaids), Virginie Dedieu,

(Olympic Bronze Medalist y 6x World Champion pa Francia), y Benoit Beaufils (4th place Mixed

Duet Worlds). E campamento tin un duracion di 8 dia. Despues di esaki Mikayla y Kyra lo sigui

train durante un luna, hunto cu e seleccion National di USA, na Los Angeles bou guia di Andrea Fuentes. Esaki tur ta parti di e preparacionnan pa Weganan CAC, cu lo tuma luga na otro aña

na El Salvador.