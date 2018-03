Atleta Chiara Petrocchi a biaha pa Tunesia buscando su clasificacion

E unico oportunidad pa yega e Weganan Olimpico Hubenil 2018 a presenta pa e prospecto grandi di taekwondo esta Chaira Petrocchi. Awemerdia e medayista di Oro den e Weganan Suramericano Hubenil 2017 a sali pa Tunesia, Africa unda e lo bringa den e campeonato mundial hubenil di taekwondo y lo sirbi alabes como un torneo clasificatorio pa e Weganan Olimpico na Buenos Aires, Argentina. Prome u e biaha pa Tunesia, Chiara Petrocchi lokeda algun dia Spanja unda e lo competi den un torneo grandi di taekwondo pa despues sali pa e campeonato mundial y e clasificacion.

Despues cu na 2017, e hoben Petrocchi a conoce un anja deportivo sublime unda e la logra varios premionan grandi manera e medaya di Plata den e US Open, e galardon Atleta di Anja femenino hubenil di Aruba y e medaya Oro den e Weganan Suramericano Hubenil Santiago, e anja 2018 a habri bon pa e atleta unda e la logra e biaha aki un medaya di Brons den e US Open Taekwondo Championship na Las Vegas, Nevada y a ricibi un otro reconocimento, e biaha aki riba e Wall of Rising Stars di Paseo Herencia como un atleta ehemplar y cu merito. Entrena pa coach nacional di taekwondo, sr. Teo Rodriguez, Chiara Petrocchi lo purba na defende nos bandera cu tur honor y trata na busc e clasificacion pa e weganan hubenil mas grandi celebra mundialmente esta e Youth Olympic Games Buenos Aires 2018.

Stichting Sportsubsidie Aruba ta yuda subsidia e gastonan envolvi pa Spanja y Tunesia di e atleta Chiara Petrocchi hunto cu coach Teo Rodriguez.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba manera Catochi, 1-Off, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa Y Gana bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Stichting Sportsubsidie Aruba.

Comments

comments