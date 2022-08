CBS ta anuncia e publicacion di e di dos parti di e Atlas Social di Aruba cu a wordo traha a base di datonan colecta durante di Censo 2020. E mapanan aki ta ilustra e diversidad social y demografico na Aruba y ta forma parti di un serie di publicacion nan cu lo wordo haci disponibel den un formato digital.

E mapanan ta ilustra visualmente e indicatornan di distribucion social, economico y demografico di pais Aruba. Hasiendo uzo di tecnologianan nobo, pa prome biaha e Atlas Social ta disponibel den e formato digital y interactivo.

E datonan ta wordo presenta como un storia y ta duna e usuario e oportunidad pa scohe e mapa cu e kier bishita di e lista di mapa cu ta parece na comienso di e Atlas Social.

Na cada mapa por lesa un discripcion cortico cu ta consisti di un texto corto y un grafico. Usuarionan por scohe tambe pa download e tabelnan y graficonan cu ta pertenece na cada mapa.

E di dos grupo di mapanan cu CBS ta presenta ta e mapanan di Poblacion cu ta trata e caracteristicanan general di nos poblacion manera:

– Poblacion segun tipo di hogar:

o Hogarnan nucleo

• Un hogar nucleo ta un hogar cu ta consisti di un solo famia.

o Hogarnan extendi y composita

• Un hogar extendi ta un hogar unda tin mas famia ta biba hunto unda tur miembro di hogar tin un relacion familiar cu otro.

• Un hogar composita ta un hogar unda tin mas famia ta biba hunto unda no tur miembro di hogar tin un relacion familiar cu otro.

– Hogarnan cu ta consisti di 1 persona

– Poblacion cu no a nace na Aruba

– Poblacion cu no a nace na Aruba y cu a bin biba na Aruba prome cu 1986

– Poblacion cu no a nace na Aruba y cu a bin biba na Aruba despues di 1986

– Personanan di 14 aña of mas cu ta casa

– Personanan di 14 aña of mas cu ta biba cu otro riba base duradero (no casa)

– Cantidad averahe di yiu pa hende muhe entre 14- 49 aña di edad

E mapanan di Aruba ta wordo dividi den 55 zona y 8 region. Si un usuario kier haya mas informacion di un region of zona, e por click riba esaki y un “pop-up window” lo habri cu informacion tocante e zona of region scogi pa aña 2010 y 2020.

Aruba ta un isla chikito cu un superficie total di 180 km2 y cu un poblacion cu tabata consisti di 108,166 persona na 1 di october 2020 (durante e conteo di Censo 2020).

E mapanan ta mustra cu aunke Aruba ta un isla chikito den tamaño, tin diferencia entre zonanan y regionnan pa locual ta trata caracteristicanan social y demografico di e poblacion.

Pa un planificacion regional efectivo y optimal ta importante pa por indica y ilustra e caracteristicanan di cada zona y cada region.

E link pa e Atlas Social ta:



E mapanan ta disponibel riba nos website www.cbs.aw y por wordo haya bou di e tab di ‘Census2020’.

CBS ta trata di publica datonan pa nos poblacion den un manera mas atractivo pa lesa y compronde. CBS ta spera cu e publicacion aki lo yuda esnan encarga cu planificacion regional cu nan trabou y tambe provee e publico en general cu un mihor comprendemento di e desaroyonan regional na Aruba.