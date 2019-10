“Atia’s Annua Corporate Event 2019” ta tuma luga dia 15 di November venidero

Michelle De Groot directora di ATIA a presenta durante conferencia di prensa pa di diez aña consecutivo un evento cu ya ta conoci bao di e “business community” cu ta “Atia’s Anual Corportate Event”. Manera ta conoci e evento aki ta brinda semper e oportunidad pa scucha un orador sea local of internacional riba un tema actual. Y adenas ta duna oportunidad pa haci “networking” den un ambiente ameno cu comerciantenan y otro figuranan prominente di sector priva of publico. Sra. De Groot a sigui bisa cu e aña’ki e tema lo ta “Developing our Human Capitol”. Como Atia ta scucha hopi bao di su miembronan pero tambe e “buniness comunity” en general con dificil e ta pa haya e personal cu e capacita necesario den mercado laboral. Segun Sra. De Groot esaki ta conta pa tur nivel di trabao den un compania. Na Aruba conoce un desempleo di 7.3 porciento, esaki ta e ultimo cifranan cu por a haya for di 2018, y bao di hobenan e ta hasta 16.2 porciento. Lamentablemente esaki no kiermen cu e grupo di personanan sin empleo tin personal cu bo por haya cu capacidad pa cierto trabaonan necesario. E orador di e evento ta Sai Gopal, kende ta Vice President of Finance and Operations na SeaChange International y Atia kier avisa tur esnan interesa pa busca ticket aworaki mes pasobra manera e ticketnan a sali ya caba un gran cantidad a bai. E evento aki lo tuma luga Diabierna 15 di November, 2019 di 7’or pa 11’or di anochi y lo ta na House Of Mosaic. Ticket ta obtenibel pa 100 Dollar pa persona na oficina di Atia y por yama na 582-7593 of via email [email protected] Pues Sra. De Groot a finaliza invitando e “business community” di Aruba of cualkier otro persona cu ta interesa den e tema aki pa cumpra ticket y asina topa dia 15 di November venidero.

