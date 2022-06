Tin lunas caba cu e Wever-Croes Norm (WCN) ta riba mesa pa wordo discuti. Esaki ta otro decision unda comercio no a wordo invulcra y puntra pa su expertisio riba e efectonan cu e norma nobo aki por tin ariba funcionamento di cierto companianan essencial di y pa Aruba.

ATIA ta di opinion cu di berdad gobierno mester baha su gastonan, pero imponiendo un norma “one-size fits all” pa salario di directornan y staff cu tin experiencia y estudio especifico pa maneha cierto compania di estado lo tin consecuencia negativo ariba productividad y efficiencia pa e companianan aki. No por ranka un liña pa tur compania estatal, paso no tur compania ta mescos. Aki lo sigui cu djis algun ehempel.

One-size fits all

Un norma pa tur compania estatal lo ta deseabel pero mester tuma den consideracion cu no tur compania estatal tin mes un meta. Tin compania estatal cu tin un posicicon priveligia, pero si mester wordo maneha na un manera hopi efficiente pa asina produci nan ganashi pa e caha di gobierno y alavez duna servicio excelente na comunidad. Den cada compania e top functionarionan mester tin diferente “leadership skills”, experiencia y educacion pa por maneha e companianan aki effectivamente. Pues e norma mester ser adapta pa cada diferente tipo di compania y nan meta pa pais Aruba, cu sea por ta ganashi (dividend), social, of servicial. Tin compania cu ta competi riba mercado y mester wordo maneha manera un negoshi priva, pa asina por ta competitivo den mercadonan cu ta exigi conocimiento specializa. Otro compania mester ta maneha mas riba eficiencia of impacto social, cu ta totalmente diferente cu crea ganashi.

Brain Drain

Tin un chance grandi cu top talento trahando na e companianan estatal y semi estatal lo percura pa busca trabou den sector priva of opta pa bandona Aruba unda cu nan si lo wordo paga loke nan merece. Esaki lo causa un asina yama “brain drain” den nos companianan estatal. Tambe tin e “trickle-down” effect unda tur salario den henter e compania lo baha door di un norma asina. Si no por ofrece un salario competitivo, con un compania estatal of semi estatal lo por bai recluta top talento pa maneha y traha na e compania den un mercado laboral limita manera esun di Aruba?

Posicion di honor

Den pasado tawata tin e fenonemo cu ora un politico su carera caba, cu e ta haya un top posicion den un compania estatal, sin cu podiser e tin e experencia of e experticio adecua pa maneha e compania efectivamente. Den un mercado mas y mas competitive, esaki ta un riesgo hopi grandi paso eficiencia di e compania lo baha, rekiriendo mas subsidio di Gobierno, cu lo costa comunidad mas placa atrobe. Sea nos di comunidad y comercio lo tin cu bai paga mas belasting, of e prijs di e servicio di e compania estatal lo subi.

Pensioen?

Minister y Parlamentario ta “bouw op” un pensioen completo den nan termino cu nan ta sinta. Tambe nan ta haya pensioen pa cada termino cu nan sinta. Un Director di un compania estatal ta bouw op pensioen mes un cos cu cada empleado publico of priva, pues den full su carera cu e ta traha. Dicon tin un diferencia cu un politico? Tin politico cu lo bai cobra mas cu un pensioen ora nan retira. Quizas e norma ei tambe mester cambia cu un politico tin cu bouw op pensioen mescos cu henter e comunidad di Aruba? Si tuma e anterior na consideracion cu un politico ta bouw op nan pensioen den 4 anja, ta similar cu e politico tin un salario “efectivo” di entre 45,000 y 50,000 florin pa luna. Pues aki ATIA ta di opinion cu mester trek un liña tambe y cambia e norma aki pa un politico bouw op pensioen mescos cu full e comunidad cu e ta representa.

Companianan estatal ta Patrimonio Nacional:

Nos tur ta sumamente orguyoso di locual Aruba a logra desde su status aparte cu companianan local. E mensahe nobo ta cu tur e trabow y esfuerzo cu e directornan aki a hasi pa construi nos companianan nacional no tawata bal nan trabow y esfuerzo. Institutonan nacional cu mayoria Arubiano ta orguyoso di dje ta pasobra nan ta pertenece na e companianan lider den nos region. Cu e norma nobo, ta wordu avisa cu locual ta wordo paga directornan pa logra un resultado ta mucho hopi y consecuentemente e organizacionnan aki lo mester funciona cu staff menos califica, cu ta costa menos, y lo carga e consecuencia financiero cu esaki lo trece cune.

Na final, un nomalizacion di salario publico no ta malo, pero ta recomendabel quizas pa un compania independiente hasi un estudio ki efecto e norma aki lo tin pa economia y comunidad. Tambe pa e ora bin cu recomendacion pa un norma cu por desvia dependiendo e meta di cada compania estatal y tambe e rekisitonan cu cada director mester tin pa por maneha e compania concerni na un manera productivo y eficiente. Esaki lo por ta un manera cu nos por sigura cu nos companianan estatal lo keda wordo reconoci como patrimonio nacional.