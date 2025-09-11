Na 2023, ATIA a publica diferente articulo riba e topico di “Rijkswet”, semper enfocando riba e parti financiero y no politico. A informa por ehempel, cuanto Pais Aruba lo por scapa cu un taza di interes mas abao pa cu e fianza di “COVID” di aproximadamente Afl. 916 miyon.
Door cu Aruba no a cumpli cu e “deadline” pa entrega e Rijkswet na Tweede Kamer promer cu 1 di mei 2025, Gobierno di Hulanda a subi e taza di interes di 5.1% pa 6.9% costando Aruba casi Afl. 7 miyon extra na interes na 2025, placa cu nos tur ta paga via di nos sistema di impuesto. ATIA a compronde cu si Gobiernonan di Aruba y Hulanda yega na otro, e taza di interes di “COVID” lo baha na entre 3.2 pa 3.4%, cual ta mas cu mitar di e taza cu nos tin awo. Esaki lo scapa Aruba MIYONES na interes! Ademas, Hulanda lo refinancia otro debenan internacional, valora na mas o menos Afl. 1 biyon (1,000 miyon) na mes un taza di interes abao ora e debenan aki madura den e proximo añanan. Interes cu pais Aruba ta pagando awo riba nos debe internacional ta core entre 5.5% y 6.5%, cu ta costa Land Aruba miyones na interes pa aña. Pues cu un taza di interes na approximadamente 3.4%, lo benificia Pais Arubay nos tur.
No ta un secreto publico cu interes ta un di e pesonan mas grandi riba Aruba su presupuesto anual. Pues loke nos a purba splica akiriba ta, cu si bin un reduccion den taza di interes Aruba lo scapa miyones pa aña na interes. Placa cu lo por wordo usa parcialmente pa baha debe nacional mas liher cu lo baha interes mas ainda y hasi inversionnan di capital pa Pais Aruba, cu lo ta den infrastructura, educacion, tecnologia y problemanan social. Y semper e soño lo keda cu den futuro lo por baha e peso di impuesto pa NOS TUR!
Pues preguntanan cu ATIA a hasi den pasado, y cu nunca nos por a haya un splicacion concreto riba dje, ta: Kico ta e diferencia cu e ley di supervision cu tin awo, compara cu un Rijkswet? Esaki ta bon pa nos mandatarionan splica esaki na pueblo, paso tin supervision financiero caba desde 2015. Bahando e taza di interes riba Gobierno su Debe Nacional lo por trece un alivio pa comercio y pueblo en general, pasobra menos interes y mas inversion, a lo largo lotrece cu ne un mehoracion den costo di bida pa nos tur.