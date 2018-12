ATIA ta urgi sindicatonan pa respeta cuadro legal di companianan estatal y fundacionan

Den luna di april 2018 ATIA a emiti un relato di prensa den cua a señala un desaroyo preocupante caminda sindicatonan ta exigi retiro di director di companianan estatal. Den tal relato a indica di ta sigui e desaroyo di serca y alaves a hasi un yamada na sindicato pa keda enfoca ariba e respresentacion digno y professional di nan miembro pero semper respetando e cuadro legal y e autoridad di e organonan cu ta regula un compania di estado.

Recientemente a tuma nota di varios comunicado di prensa y entrevista cu lider di sindicato ABV den cual ta exigi cabez di director di HOH, ta exigi retiro di tur e miembronan di Raad van Toezicht di HOH y alavez ta exigi pa e director financiero permanese den su puesto. Tumando e posicionnan aki ABV ta asumiendo un tarea cu no ta di nan. Mesun caso ta pasando na WEB, caminda trahadornan a scirbi un carta exigiendo retiro di e director y e director financiero.

Den caso di HOH su structura legal ta un fundacion (stichting) cu ta wordo goberna pa un ley (Landsverordening op Stichtingen) y pa su statuten. Un fundacion no por tin miembro. Un fundacion no por tin e obhetivo pa hasi ganashi y tampoco un fundacion tin accionista cu ta apunta o duna retiro na directornan. Esey ta e diferencia grandi entre un fundacion y un NV of VBA. E structura di HOH ta asina cu e maneho diario ta den man di dos director (un director medico y un director financiero) cu ta wordo apunta, retira y supervisa door di un Raad van Toezicht. Segun e structura actual Gobierno di Aruba tin e derecho di apunta dos miembro di Raad van Toezicht y e demas puestonan ta wordo yena via asina yama cooptacion, un systema segun cua e miembronan mes ta scohe otro. E structura legal aki di HOH no ta atribui un tarea general of specifico na niun otro partido y tampoco na sindicato(nan).

Den caso di un compania estatal manera WEB, e organonan cu ta nombra, duna retiro na y supervisa gerencia/director ta su accionistanan y su hunta di supervision of comisarionanan. Nombramento di un director of retiro di un director, segun ley, segun statuten di companianan y segun reglanan di bon gobernacion, ta autoridad exclusivo di e reunion di accionistanan.

ATIA kier reitera cu paz laboral ta den tur hende su benificio. Pa tal motibo gerencia di cualkier compania, sea priva of estatal of un fundacion, semper mester tin respet pa su trahadornan y e sindicato cu ta representa nan. Na mes momento e tarea sindical, mescos cu e tarea di e directornan (hiba maneho) y Raad van Toezicht (supervisa) tin su limitenan. Crusando e linjanan dentro di e structura legal di cualkier compania of fundacion no solamente ta pone comunicacion formal y informal bou di presion pero tambe ta fomenta intrankilidad den un instituto cu ta merese trankilidad y ta stroba paz laboral sin cu ta necesario. Pa tal motibo ATIA ta hasi un yamada na sindicatonan pa keda enfoca ariba e respresentacion digno y professional di nan miembro pero semper respetando e cuadro legal y e autoridad di e organonan dentro di cualkier compania of fundacion di cual nan ta representa e trahadornan.

