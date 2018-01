ATIA ta tuma e ceramento di frontera di Venezuela como periodo di evaluacion

Tumando nota di e situacion di Venezuela pa loke ta e ceramento di frontera cu e islanan Aruba, Corsou y Boneiro, ATIA ta di opinion cu esaki ta ofrece un oportunidad pa tuma un periodo di evaluacion riba e proceso di barconan cu ta drenta waf chikito for di Venezuela.

Comercio local lo sa di reacciona y yena e bashi cu e paro aki ta causa temporalmente.

ATIA ta ricibi hopi comentario riba con e proceso ta bay na e momento aki, caminda e instancianan necesario pa haci un control efectivo riba e barconan cu ta drenta di Venezuela, no tin suficiente personal pa sigura cu e control necesario ta tuma luga. Esaki por tin como consecuencia cu no solamente productonan manera fruta y berdura ta drenta nos

isla, pero tambe contrabando di arma y droga. Ademas di esaki, e personanan a bordo di e barconan por baha na Aruba si nan ta keda pa un cierto cantidad di ora riba e isla, y esaki tambe ta habri porta pa ilegalidad y posiblemente criminalidad riba nos isla. E ceramento di frontera por wordo tuma como un periodo pa sinta cu tur e instancianan concerni y evalua y mehora e proceso di control riba e barconan aki procedente di Venezuela.

Mester tuma na cuenta tambe cu mester bin tambe un miho control riba con e fruta,

berdura, carni, pisca y cabaron, ta wordo bendi, ta wordo transporta y conserva durante e caminda pa Aruba. Importadonan local cu ta importa di otro paisnan ta wordo controla estrictamente riba e proceso di transportacion, percurando cu nan ta den container friu, mientras cu esunnan cu ta bin for di Venezuela no ta cumpli cu e rekisitonan aki. Un otro preocupacion cu ATIA tin ta cu si na dado momento no por manda e personanan cu ta kedando

na Aruba ilegalmente bek nan pais dor di restriccionnan cu Venezuela ta impone, kico e plan lo ta pa cu e gran cantidad di ilegal cu ta na Aruba caba? ATIA a compronde cu e cantidad ta entre

5,000 pa 8,000, cual ta un cantidad alarmante riba su mes. E personanan aki lo mester ta hayando un entrada mientras nan ta na Aruba, pues esey kiermen cu tin companianan empleando e personanan aki. Esaki ta crea un competencia inhusto pa e companianan cu

si ta mantene y cumpli cu ley. Mester tin un plan pa e scenario aki, pa por garantisa cu tin

un solucion responsabel y garantisa un ”level playing field” pa tur comerciante.

Finalmente , e ceramento di e frontera lo tin su efecto tambe ariba biahenan comercial entre

Aruba y Venezuela.

ATIA ta ricibi informe cu solamente persona cu por prueba residencia pafo di Venezuela ta

wordo permiti pa biaha. Manera menciona aki riba esaki ta causa cu e vuelonan aki, pa motibo di base comercial por ser suspendi, cu por causa un paro na fluho aereo. Ademas di e consecuencia di esunnan ilegal, y con ta transporta esakinan bek, e por causa desempleo na Aruba bou personal cu ta atende cu groundhandling y tambe na e companianan di avion.

ATIA tin contacto cu e ministernan concerni y ATIA sa cu gobierno ta tratando cu e temanan aki, pero ta sinti si cu comercio mester ta alerto ariba e consecuencia cu henter e problematica rond di Venezuela por tin pa Aruba y su economia.

