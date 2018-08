ATIA ta sostene e plan pa bin cu incinerator

Presidente di ATIA, sr. Roland van Trigt, ta comenta cu locual ta trata Waste Management a bay sumamente bon.

Sr. Van Trigt ta splica cu for di cuminsamento ATIA a forma parti di e grupo cu a bin cu e idea di Minister pa un tempo relativamente corto busca un solucion pa locual ta Parkietenbos. E dump di Parkietenbos no ta pertenece na Aruba mas. E ta un cos cu ta haci hopi daƱo no solamente nan nos mesun hendenan sino tambe ta un bista bastante desagradabel pa continuidad di nos turismo y tur e otro cosnan cu nan kier logra pa Aruba. Tin un acuerdo cu Parkietenbos no por sigui mas manera e ta. E discusion ta con nan ta bay di punto A pa punto B. ATIA tabata den e comision cu a trata e puntonan di Serlimar y con nan bay traha un proceso cu ta bay traha den futuro. Locual nan a haci cu Minister ta delibera con comercio ta bay duna sosten na e plan di continuacion, dus con comercio su contribucion mester ta pa cu e plan aki y na final bin cu Incinerator na unda cu lo bay for di sushi pa energia. Esey ta un plan cu ATIA ta sostene completamente. E plan cu Minister tin ta cu comercio lo bay contribui via un sistema cu lo bay ta automatico. E plan cu tin riba mesa ta un oportunidad pa po traha y contribui a elimina algo cu Aruba no por tin mas.

Sr. Van Trigt ta remarca cu dump ta forma un peliger hopi grandi pa nos salud y ta mustra empuhe aki di bay di punto A pa punto B ta hopi necesario.

