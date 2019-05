ATIA ta reacciona riba e aumento di salario minimo

Directora di ATIA Sra Michelle de Groot ta lamenta e manera con a anuncia e aumento di e salario minimo. ATIA tabata na altura si di e aumento pero manera e articulo 13 di e landsverordening di salario minimo ta bisa cu por introduci un aumento pa 1 di januari di e siguiente aña, a menos cu tin un circunstancia particular.

Nos tin entendi cu tin un LB firma cu circunstancia particular, pero te cu e momento aki nos no a haya sa kico ta e circunstancia particular pa introduci’e den un tempo asina cortico. ATIA no ta contra un aumento di salario minimo, e ta algo husto. Pero e manera con a introduci’e, specialmente despues di nos Dialogo Tripartiet Social Laboral cu Minister Glenbert Croes.

Nos lo pidi un reunion pa saca afo kico ta e circunstancia particular y pa nos reacciona na un manera debido.

Cualkier cambio den ley mester bin cu su tempo, mester tin un periodo cu e comerciante por prepara pa presupuesta. ATIA a duna su recomendacion pa cu e reforma fiscal, nos ta monitoriando esaki di serca. Nos a recomenda un sistema fiscal mas simpel, cual lo beneficia comerciantenan y lo contribui na e compliance. Compliance ta un tema hopi importante y cu e ta sigura esun cu si ta cumpli cu ley, e ta un deber fiscal pero tambe social.

