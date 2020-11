ATIA ta preocupa pa intervencion inapropia den compania

Den pasado, ATIA a señala un desaroyo preocupante caminda sindicatonan e tempo ei a exigi retiro di director di companianan estatal. Den tal relato a hasi un yamada na sindicatonan pa enfoca ariba representacion digno y profesional di nan miembro pero semper respetando e cuadro legal y e autoridad di e organonan cu ta regula un compania di estado.

E crisis di COVID, a causa cu hopi compania ta den problema serio financiero, especialmente esnan cu ta depende casi completamente di turismo. Companianan cu a wak nan demanda baha drasticamente y ta sufriendo perdida enorme, ta hayando nan mes den e posicion dificil di restructuracion, caminda como ultimo recurso lamentablemente mester negocia cu empleadonan. Loonsubsidie ta cubri un parti so di e gastonan fiho di un compania y por tin compania cu na cierto momento mester tuma e decision dificil di reduci e cantidad di trahador pa por sobrevivi.

Por a nota cu varios compania mester cuminsa e proceso aki, incluyendo Aruba Airport Authority N.V. ATIA por a tuma nota di comentario di parti di ministerio, exigiendo e compania estatal Aruba Airport Authority N.V. pa no kita trahador for di trabou, como tambe e miembronan di fraccionnan den parlamento, consehando e trahadornan pa no firma i puntra intermediacion di minister.

E principionan di ‘good governance’ no ta permiti intervencion di organonan of autoridadnan fuera di e gerencia y su hunta di supervision of comisarionanan den decisionan na bienestar di continuidad i sobreviviencia di un compania. Intervencion di gobierno y Parlamentario den cualkier compania, sea estatal of priva no ta corecto y ta pone un precedente preocupante. Accionista tin representacion den e hunta di supervision di un compania, y mester duna e hunta e libertad di tuma decisionan informa cu ta beneficia su compania, of sigura su sobrevivencia.

Mescos cu den pasado, ATIA ta hasi un yamada na e sindicatonan pa keda enfoca ariba e representacion digno y profesional di nan miembronann pero semper respetando e cuadro legal y autoridad di e organonan dentro di cualkier compania. ATIA kier reitera cu e organonan mas halto di nos pais, tambe mester respeta e cuadro legal di cada compania y mantene nan mes na e reglanan di bon gobernacion.

E posicion di sindicato di no respeta e representantenan legal di un compania i dirigi nan mes cu forza na nos gobernantenan, por causa disrupcion permanente den funcionamente di un compania esencial di nos pais. ATIA representando commercio, ta pidi pa trata na soluciona puntonan di discussion na mesa di negociacion manteniendo respet pa esnan legalmente autorisa pa representa un compania.

