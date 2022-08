Recientemente Minister di Finansa, mr. Xiomara Maduro, a publica un informe riba red social den cua ta stipula cu den cuadro di e cambionan cu lo forma parti di e reforma fiscal no ta bay cobra inkomstenbelasting riba tips. Basa riba esaki, ATIA ta comunica lo siguiente:

ATIA ta y lo keda semper pro-tips, y ta reconoce cu tips ta parti importante di entrada pa cierto persona den cierto trabao y cu e tips ta yuda hasi e trabao atractivo.

Sinembargo, ATIA ta kere den e principio di ley pa un, ley pa tur. Mescos cu ta paga loonbelasting riba service charge mester paga impuesto riba tips. Ademas, no ta correcto cu e persona den un diferente trabao cu ta bai cas cu menos placa mester paga belasting y esun cu ta hiba hopi placa di tip cas ta paga nada. Na otro país, manera Hulanda y Merca, ta normal cu e empleado cu ta ricibi tips mester declara e entrada tur aña y paga inkomstenbelasting.

Si no cobra e belasting riba tips esey kiermien cu gobierno lo hisa su entrada via otro belasting manera un tarifa mas halto BTW cu ta afecta henter Aruba y cu consecuencia significante riba inflacion. Aruba ainda ta recuperando di e pandemia y locual mester haci awo ta percura pa bienestar economico di un y tur.

Un decision di no cobra inkomstenbelasting riba tips lo mantene descrepancia y desigualdad den nos comunidad y causa costo di bida mas halto pa tur. ATIA ta haci un yamada pa reconsidera e decision relaciona cu reforma fiscal y considera un tarifa di impuesto riba tips.

Aruba Trade and Industry Association (ATIA) a wordo funda na aña 1945 y ta e organisacion principal cu ta representa empresanan, empresarionan y comercio na Aruba. E meta di ATIA ta pa defende, promove y proteha e interesnan di su miembronan y comercio di Aruba en general. Pa mas informacion por bishita www.atiaruba.org y nos rednan social www.facebook.com/arubatrade.