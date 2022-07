Aruba Trade & Industry Association (ATIA) a fiha pa su mes aña 2022 como e aña di proposito (purpose). E organisacion ta convenci cu e actitud aki tin e capacidad di promove un recuperacion economico mas acelera pa e mercado di Aruba. Director di ATIA, Herrick Henriquez, a duna di conoce cu, a traves di nan movemento titula ‘LIDERA’, e empresario y comerciantenan di Aruba por distingui nan mes di otro isla y, na mesun momento, distingui nan mes na nivel nacional pa atrae e empleadonan ideal cu ta desea di tin den nan compania. “Tur hende ta lidera nan bida, nan compania; nos kier promove esey den comunidad. Pa Aruba bira un comunidad yen di lider. Nos kier traha un movemento di esaki,” Henriquez a expresa.

E prome gran evento di e movemento lo ta e LIDERA Conference programa pa diasabra 27 di augustus proximo cu participacion di, entre otro, dos orador internacional di gran caliber. Pero mas cu esey, e Lidera Conference kier kibra e stereotipo di conferencia riba nos isla. Basa riba e pensamento cu ‘Business is Fun’, ta ofrece un evento atractivo y dinamico; un conferencia caminda e participante ta sali yen di energia, cu hopi idea, ademas di un mente habri y bista habri pa oportunidad. “Esey ta LIDERA; esey ta e concepto pa trece un movemento nobo na Aruba.”

Durante e conferencia di prensa teni na sede di ATIA pa e lansamento oficial di e evento, Henriquez a splica cu den e LIDERA Conference por spera musica, por spera contenido impactante y revolucionario; tur cos cu por brinda den un encuentro, di profesional y pa profesionalnan, cu ta moderno, upbeat y cu hopi motivacion.

E oradornan principal ta dos figura reconoci rond mundo y di nivel halto. Ta trata di Melis Senova y Trent Shelton. Senova lo elabora riba e nocion di Human Centered Design. Esey ta e acercamento di diseña bo negoshi cu bo empleado como elemento principal. Shelton, di su banda y miyones di siguido rond mundo, ta bay trece un mensahe pa e publico di Aruba cu ta enfoca riba con bo proposito ta tambe bo poder.

Adicional, e LIDERA Conference a invita algun di e nombernan mas exitoso di sector empresarial riba nos isla pa forma parti di un panel di orador pa brinda e punto di bista local cu ta sumamente importante. Nan lo comparti e sabiduria cu a keda di e reto y exitonan cu nan a yega di biba aki na Aruba mes.

Mirando e como cu e ta un inversion den e lidernan di mañan y na mesun momento un danki na tur partner den e conferencia, ATIA ta organisa tambe un evento gratis pa tur hoben cu ta atleta/studiante hunto cu Trent Shelton. E orador ta desea di conecta cu e hobennan Arubiano pa brinda nan motivacion.

Ticket individual pa e LIDERA Conference ta obtenibel a traves di e plataforma pay.aw di Setar. Pa grupo of mesa denomina como Innovator Tickets, lo tin un Meet & Greet business Mixer pa duna inicio na e conferencia caminda lo tin oportunidad di conoce tur oradory panelista den un esfera mas personal.

Pa Innovator Tickets por yama oficina di ATIA na telefon 582-7593 of pasa personalmente na Pedro Gallegostraat 6 na Dakota. Tambe por contacta y keda na altura di tur informacion y detaye di e evento aki y mas, riba e paginanan di Facebook, Instagram y LinkedIn di ATIA.

Habri bo mente y uni na e movemento di LIDERA.