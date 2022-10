Minister di Finansa a tuma nota di e critica cu ATIA a lansa riba e ‘Plan di Impuesto 2023’ den cual ta purba bagatalisa e beneficio cu e cambionan fiscal aki ta trece cun’e. Aunke ta e libertad di ATIA pa duna su opinion, toch ta hopi lamentabel cu ATIA ta djies lansa critica y no ta ni sikiera para keto pa observa kico e cambionan aki ta bay significa pa esnan mas vulnerabel den comunidad manera, por ehempel, esnan cu salario mas abou y e pensionadonan. Kizas pa ATIA e no ta importante, pero pa Gobierno si e ta importante pa esnan mas vulnerabel den comunidad haya un alivio pa e situacion di inflacion creciente cu mundo y Aruba ta aden. Den e bida aki, bo no por tin e mundo pa bo so y pesey ATIA tambe por yuda trece alivio den comunidad.

Pakete di compensacion tin alivio aden pa esnan cu mas mester di dj’e

E ‘Plan di Impuesto 2023’ ta contene un pakete di compensacion individual ta baha e tarifa di tur categoria di impuesto di entrada cu 2%, ta subi e suma liber di impuesto (belastingvrije voet) di 28168 pa 30000 florin, ta separa cobransa di impuesto riba entrada di pensioen di biehes di SVB, ta subi reparatietoeslag di pensionado di SVB cu 45 florin pa nan por haya 170 florin pa luna. E cambionan aki ta trece beneficio y alivio na esnan mas vulnerabel den comunidad. E subida di belastingvrije voet ta trece cun’e cu un total di 36161 persona no mester paga impuesto riba nan entrada. Ta trata aki di un alivio cu esnan cu ta gana menos di 2500 florin ta haya. Door di baha e tarifa di impuesto den tur categoria cu 2%, esaki tambe ta trece alivio. E pakete individual ta costa caha di Gobierno un total di 28,6 miyon florin. E alivio di baha e peso fiscal riba entrada ta costa Gobierno 14 miyon florin. E alivio pa nos grandinan den comunidad door di separa e cobransa di impuesto riba pensioen di biehes di SVb ta costa Gobierno 1,6 miyon florin. Brinda alivio pa pensionado di SVb hisando pago di reparatietoeslag na 170 florin pa luna, ta costa Gobierno 13 miyon florin. Pues ta un alivio di casi 30 miyon cu ta wordo duna via e ‘Plan di Impuesto 2023’ di cual casi 15 miyon ta bay pa duna alivio na nos grandinan den comunidad. Ta con ATIA por bagatalisa y critica e alivio aki pa nos grandinan cu a traha fundeshi pa Aruba?

Mas entrada ta paga mas impuesto

ATIA a lansa critica tambe riba e sistema fiscal di cobransa di impuesto riba entrada lubidando cu den e sistema fiscal di nos Pais, esnan cu tin mas entrada ta paga mas na impuesto. Di e manera aki e schoudernan mas hancho ta wanta e peso pa esnan cu ta mas zwak para den comunidad. E pakete di compensacion individual ta brinda un alivio na tur esnan cu ta cobra un salario bou di 10000 mil florin pa luna. Esnan cu un schouder mas hancho cu ta conta cu un salario mas halto cu 10000 pa luna ta aporta pa asina por brinda e alivio aki pa e schoudernan mas zwak den comunidad. Kizas pa ATIA e no ta un punto di preocupacion, pero pa Gobierno si e ta un responsabilidad pa esnan mas vulnerabel ricibi mas tanto un alivio ora di haci cambionan fiscal.

Gobierno a traha gasto pa yuda ATIA tambe

E ‘Plan di Impuesto 2023’ ta dirgi riba e mehoracion di Aruba su finansa publico y pesey ta conta tambe cu un subida di tarifa di BBO na 7%. E entrada extra aki ta necesario pa por cubri e gastonan extra cu Gobierno a haci pa por a brinda, entre otro, yudansa pa surpasa COVID-19. Por ehempel, di e 916 miyon florin cu Gobierno a presta for di Hulanda, un gran parti a bay pa yuda comercio tene nan empleado na trabou door di cubri un maximo di 60% di nan salario. Ta gasto cu Gobierno a haci pa yuda ATIA su miembronan tambe keda activo den economia di Aruba. Pesey door di simplemente lansa e critica bisando cu Gobierno tin di baha gasto pa por duna mas alivio, ATIA ta malinforma comunidad. Gobierno a baha su gastonan cual a resulta den un bahada grandi den deficit den e ultimo 3 añanan. Recientemente IMF tambe a indica cu Aruba su gastonan ta bou di e nivel regional. Sinembargo Aruba tin un realidad financiero cu despues di COVID 19 a bira pio y cu no ta permiti pa Gobierno por brinda un alivio mas grandi na e momentonan aki.

ATIA tambe por yuda trece alivio

Aruba mester di nos tur pa recupera. Gobierno di su parti ta introduci cambionan fiscal den e ‘Plan di Impuesto 2023’ cu ta contene pakete di compensacion individual y pa negoshi conforme e realidad financiero di Aruba. ATIA como un organisacion cu ta forma parti di comunidad, tambe por yuda trece alivio pa esnan mas vulnerabel den comunidad door di, por ehempel, apoya y bay di acuerdo cu subida di salario minimo na bienestar di un grupo grandi di trahador den comunidad. No mester perde foi bista cu ta e mesun trahador ey ta yuda carga e negoshi di tur miembro di ATIA. Den e dianan nos dilanti nos lo mira si ATIA tambe lo uni su mes na e esfuersonan di Gobierno pa brinda alivio na comunidad of lo simplemente para na banda pa critica.