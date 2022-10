Dia 19 di october 2022 ATIA a brinda e oportunidad na Orthopedagogisch Centrum (OC) y Family Justice Center (FJC) pa organisa un seminario pa professional nan den area di psichiatria y psicologia. Despues di e seminario aki, tur profesional lo tin e posibilidad di haci test cu nan clientenan den nos mesun idioma papiamento. Esaki lo contribui na un manera mas uniforme di trabou y lo haci e trabou den area di salud mental mas asesibel.

Den cuadro di e evento, Aruba lo haya bishita di dos profesional internacional, esta Sr. David Vinker (psychiater) for di Hulanda y Micha van de Vorst (psicologo) cu ta traha actualmente na Curacao. Conhuntamente nan a traduci diferente material di test na Papiamento y a logra cu esakinan ta wordo acredita. Esaki ta duna e oportunidad pa pasa e material over na tur profesional di Aruba cu ta traha cu e testnan aki. Te awor na Aruba ta usa testnan na Ingles y Hulandes, cual nan ta traduci verbalmente na Papiamento. Den practica esaki ta haci cu palabranan ta wordo cambia of usa diferente, cual ta haci e manera di test inconsistente. Cu e testnan na Papiamento tin un solucion na caminda.

Durante e dia di e seminario a duna atencion na e importancia di haci test den idioma materno y tambe e sciencia tras di esaki. Tambe a tuma tempo pa pasa dor di e testnan y train esakinan cu otro. A participa total un grupo di 30 profesional, consistiendo di psicologonan y psychiaters.

Orthopedagogisch Centrum y Family Justice Center ta wak e desaroyo aki importante pa Aruba, mirando cu e ta mehora servicio na cliente y tambe e efectividad di trabou. E ta un paso chikito, pero un paso importante. ATIA a haya e peticion pa contribui cu e facilidad pa duna e seminario y a haci esaki gustosamente, mirando e importancia di e topico, especialmente despues di e pandemia.