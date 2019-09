ATIA ta boga pa un reforma fiscal integral

Departamento di Impuesto conhuntamente cu e taskforce di impuesto di gobierno a organisa un encuentro di dos dia cu sector priva pa presenta y hanja reaccion y sugerencianan riba e propuesta cu nan lo kier presenta na gobierno encuanto e reforma fiscal. ATIA tambe tawata presente durante e dos dianan. Desde momento cu gobierno actual a sinta, ATIA a presenta un plan pa un reforma fiscal integral. Durante e sesion di diaranson, ATIA a enfatisa e importancia di introduci un reforma fiscal integral pa asina por tin un bista global y corecto di tur e cambionan y ki efecto total nan tin riba varios aspecto, manera costo di hasi negoshi, inversionan, crecemento economico, etc. Algun di e

preocupacionan cu ATIA a vocifera durante e encuentro aki ta e costonan halto pa hasi negoshi na Aruba y e falta di cumplimento di debernan fiscal, cual ta crea un competencia inhusto pa esunan cu si ta

cumpli cu pago di nan impuestonan, un asina yama “unlevel playing field”. Den su presentacion, ATIA a pidi gobierno pa laga sector priva hanja e leynan pa repasa prome cu nan yega parlamento, pa asina por

hasi un evaluacion profundo di loke cada cambio lo ensera y ki efecto nan lo por tin, cual a keda confirma pa Minister President. Departamento di Impuesto a presenta un propuesta caminda algun elemento lo wordo introduci riba 1 di januari 2020 y algun cu lo wordo introduci den un sigiente fase. Lamentablemente, mester a constata cu e cambionan cu lo wordo introduci na januari 2020, ta solamente cambionan cu lo hisa e costonan di hasi negoshi. E cambionan fiscal cu lo mester trese un poco alivio pa comercio y comunidad, posiblemente lo wordo introduci den un sigiente fase. ATIA ta aprecia cu e sesionan aki a wordo organisa y a duna sector priva un oportunidad pa comparti pensamento riba e cambionan fiscal. Sinembargo, ta lamenta cu esaki a tuma lugar asina laat den e proceso, cu consecuencia, cu no ta keda e opcion di considera otro alternativanan. Ademas, ATIA lo a prefera di wak un plan integral caminda no ta solamente reforma e impuestonan indirecto pero

simultaneamente ta baha e impuestonan directo, asina creando un balanse den e peso cu ta wordo poni riba comercio y comunidad di Aruba. Mester tene na cuenta tambe cu mester duna economia tambe e espacio pa crece y crea un ambiente atractivo pa inversionan, crecemento di companianan local of estableci localmente y entrepreneurship. Nos tur ta compronde cu mester hisa entrada di Aruba pa por paga e debenan di pais, pero un otro manera pa aumenta entrada di gobierno ta por medio di hisa cumplimento di e debernan fiscal, atrae inversionan nobo y baha gastonan den e aparato gubernamental. Di e manera aki, cada ken ta contribui na un manera husto na bienestar di e pais. Aunke Minister di Finanzas y Economia a duna di conoce cu ta trahando riba e gastonan di gobierno y cu te awor a logra corta hopi den e gastonan aki, no a duna claridad riba e pasonan concreto ni riba e suma cu a logra corta te cu awor. Lo ta bon pa por hanja un bista riba esaki. Minister President a sera e encuentro bisando cu gobierno y Departamento di Impuesto lo repasa tur e preocupacionan, sugerencianan y preguntanan cu a bin dilanti durante e sesionan y lo invita sector priva un biaha mas pa sinta hunto y delibera riba posibel ahustenan na e propuesta presenta diahuebs.

