ATIA ta adverti pa e consecuencianan negativo di e cambionan cu Gobierno ta propone

Den cuadro di e cambionan di ley presenta na parlamento door di gobierno encuanto e reforma fiscal, ATIA ta teme pa e consecuencianan grandi cu e cambionan aki lo por trese pa economia di Aruba. E pakete di cambionan ta uno cu ta enfoca solamente riba termino corto y no ta sostenibel. Gobierno a purba yega na entradanan monetario cu Hulanda ta exigi pa cu presupuesto 2020, casi exclusivamente por medio di hisa entradanan di impuesto y no ta mustra di hasi suficiente esfuerzo pa baha e gastonan di e aparato gubernamental.

E vision economico di Minister di Finanzas y Economia den su beleidsdocument: Economic Policy: A Strong and Resilient Economy 2019 – 2022, ta bisa lo siguiente: “the government will implement a policy to safeguard a high level of quality of governance for a healthy and sustainable development and for the creation of investment and employment opportunities. At the same time, the focus is to reduce the cost of living, the cost of doing business on Aruba and reduce the red tape. This is necessary for a healthy investment climate that will lead to economic growth, which encompasses more job creation and business opportunities, while reducing living expenses, all of which improves well-being in each home.” Lamentablemente, por constata cu e cambionan proponi ta bai linea recta contra di e beleid cu minister mes ta propone den e documento.

E cambionan proponi ta resulta den un aumento di costo di hasi negoshi y consecuentemente un aumento den costo di bida cu lo afecta tur cuidadano di Aruba y nos bishitantenan. Costonan di hasi negoshi na Aruba ta sumamente halto y cada medida cu wordo introduci ta uno cu ta un peso extra riba e comerciantenan cu ta wak nan mes obliga di hisa nan prijsnan pa nan negoshi por sobrevivi y preserva empleo. Aunke ta un argumento cu hopi biaha ta wordo husa, e ta irealistico pa spera di un comerciante pa absorbe cada medida cu ta hisa su costonan. Cu e aumentonan proponi, no solamente hopi lo mester corta gastonan operacional pero tambe lo wak nan mes obliga di laga trahador bai of hasta sera nan portanan.

Ademas, e cambionan proponi ta hasie mas dificil pa inverti den Aruba, sea ta inversion local of international. Inversionan ta atractivo solamente si por tin un return-on-investment y ganashi, y cu e cambionan proponi, e condicionan pa esaki ta bira dificil. Esaki na su turno ta hasi crecemento di nos economia sumamente dificil.

Tur hende ta compronde cu mester drecha e situacion financiero den cual Aruba ta hanja su mes. Sinembargo, no por keda castiga esunan cu ta trese entrada pa caha di gobierno pa mal maneho di gobierno tras di gobierno. Ademas, esunan cu mas ta sintie ta esunan cu ta cumpli cu nan obligacionan fiscal y social. Ta keda sin actua contra esunan cu no ta cumpli y ta scohe pa e caminda mas fasil cual ta hisa entradanan di impuesto.

ATIA semper a boga pa un reforma fiscal integral, cu no solamente ta hisa impuestonan di un banda pero tambe ta duna alivio na otro banda y ta bai man den man cu estimulo di nos economia. ATIA semper a keda menciona den tur carta, den tur reunion y den tur comunicacion via media, cu nos ta dispuesto pa sinta hunto cu gobierno y traha hunto riba un plan integral cu ta resulta den un reforma fiscal responsabel y husto pa comercio y comunidad di Aruba en general. Carta tras di carta cu recomendacionan a wordo manda pa gobierno pero lamentablemente na momento di tuma decisionan riba e cambionan cu lo implementa, mester ripara cu e recomendacionan of ta wordo ignora, of ta wordo cambia of interpreta di tal manera cu e no ta cuadra mas cu e recomendacion original, ni lo logra e resultado desea. ATIA ta keda boga pa wordo consulta prome cu introduci cambionan asina drastico caminda lo tin un impacto riba tur ciudadano di nos pais.

Aunke e ta un factor externo cu no por a premira, awor mester tene na cuenta tambe e posibel efectonan negativo cu e Coronavirus lo por tin riba nos economia local cu ta depende riba turismo. Awor caba a cuminsa sinti algun efecto den nos pilar economico y por spera cu e efectonan lo sigi crece.

ATIA lo manda su preocupacionan y preguntanan pa parlamento. Nos ta urgi parlamento di Aruba pa asumi su responsabilidad y studia bon e efectonan negativo cu e cambionan proponi den e leynan fiscal lo por trese pa Aruba su economia y situacion socio-economico pa por garantisa futuro sostenibel pa Aruba su comunidad.

