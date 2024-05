A tuma nota den medianan social cu tur ambtenaar y gelijkgestelden lo bai haya un indexering den dos taza, uno na juli di 6% y pa 1 januari 2025 di 5.7%. Como gremio comercial representanto companianan priva y semi-gubernamental, nos di Aruba Trade and Industry Association (ATIA) tin algun pregunta over di kico nos como pagado di impuesto lo haya a cambio di e indexering. No mester compronde robes, nos ta pro cu tur empleado na Aruba merece nan debido salario, pero mester tambe bin a cambio di “performance”, aumento di productividad. Den e acuerdo no tin nada cu Gobierno, como representante di pueblo, ta pone a cambio di un indexering.

Preguntanan cu nos tin ta e indexering lo sigura cu servicio na tur departamento lo mehora? Departamentonan lo bira mas accesibel pa comercio y pueblo en general? Con lew Gobierno ta cu e planificacion y implementacion di eGovernment? Tin un plan pa reeduca trahadornan publico pa integra den un eGovernment cu lo tin data centralisa, y lo cambia e empleadonan pa bira mas servicial y no solamenta ingresa y procesa data?

Con a para cu e “Landsbesluit prestatiebeoordeling overheidspersoneel” cu a wordo aproba pa Parlamento 22 december 2022, unda cu Departamento di Recurso Humano (DRH) lo mester a implementa un “prestatie management systeem” pa cumpli acuerdonan di Landspakket? Un sistema asina lo ta algo positivo paso empleadonan publico lo por crece mas liher enbes di djis warda un crecemento anual.

Con a para cu e reduccion di gasto di gobierno, cu tambe ta parti di e Landspakket. Den pasado a papia di baha e gasto nan di interes di pais Aruba, pero den 2024 unda mundialmente interes a subi, un strategia asina no ta mes un factibel manera na 2020/2021. Con a para cu e cuentanan anual (“jaarrekening”) di 2019, 2020, 2021, 2022, y 2023 di Gobierno, cu a wordo priminti cu lo keda cla mas liher posibel? Lo a sigui un plan structura pa caba y publica e cuentanan anual menciona akiriba, pero te dia di awe, ni un a keda cla. Cuenta anual no ta solamente un derecho di nos como ciudadano di Aruba pa haya sa unda nos placa ta wordo gasta/inverti, pero tambe un responsabilidad di Gobierno pa transparencia di maneho.

Pues esaki ta algun di e preguntanan cu nos tin como sector priva na Gobierno y sindicato, paso nos ta contento cu a haya un indexering cu tawata “long overdue” pero a cambio pueblo di Aruba merece por lo menos miho servicio di nos departamentonan y transparencia di nos Gobierno y Mandatarionan.