Den conferencia di prensa riba diamars 10 oktober 2023, Minister President di Aruba (MinPres) a informa pueblo di Aruba tocante e acuerdo firma pa e fianza di COVID na un porcentahe di 6.9%. Pregunta cardina,l cu ATIA a trece dilanti varios biaha caba ta, dicon no a firma na un porcentahe mas abou, pues e 3.1% of 5.1%, cu lo a scapa nos pais hopi placa.

ATIA a presenta den un press statement cuanto Aruba lo mester paga na interes den e siguiente 20 aña. Mester bisa cu a hasi e calculacion basa riba un fianza annuitario. Despues cu ATIA por a lesa un copia di e acuerdo por a tuma nota cu e fianza no ta uno annuitario pero e ta un linear.

Diferencia entre pago annuitario y linear

Un fianza annuitario ta uno cu e pago annual (mensual) ta keda mescos, por pensa riba por ehempel bo pago di hypotheek di cas. Linear al contrario e pago nan annual (mensual) ta cambia paso e total cu a fiya ta wordo dividi pa e total di tempo cu lo paga e fianza bek. Pues den e caso aki Afl. 915.5 miyon dividi pa 20 aña cu ta Afl. 45.8 miyon pa aña. E interes ta wordo calcula riba e montante cu ta “habri” ainda.

Pues pagonan na cuminsamento di e fianza ta hopi mas halto cu na final di e termino di pago. Por mira cu na 2024, Aruba lo tin cu bai paga un suma di aproximadamente Afl. 109 miyon, di cual Afl. 63.2 miyon lo ta interes. Akibou por mira e diferencia entre e total di pagonan na 3.1%, 5.1% y 6.9% pa un fianza annuitario manera presenta anterior door di nos y un linear manera enberdad a wordo firma pe.

MinPres a bisa den e conferencia di prensa, cu lo bai sinta cu tur stakeholders pa splica dicon a tuma e decision y tambe con nan lo bai traha pa purba baha e porcentahe. Seguramente den e session aki nos di ATIA lo bai puntra ta kico Gobierno di Aruba ta bai hasi pa no mas peso cai riba comercio y pueblo di Aruba. Kico nan vision ta pa pa por cumpli cu e pagonan especialmente 2024, pero tambe e ideanan cu tin pa refinancia pa baha e precion riba nos balansa di pago. Esaki hunto cu tur e otro reto nan cu tin den drecha caya (infrastructura), enseñansa (nos juventud y futuro), of den seguridad di nos pais. Mester bisa si cu un siman despues di e conferencia di prensa, ATIA como gremio commercial y stakeholder no a haya un invitacion pa un reunion manera a wordo bisa.