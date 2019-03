ATIA preocupa pa cu e posicion di CAft pa baha gasto so sin niun incentivo pa comercio

CAft ta un proceso cu nos tin hopi aña caba den dje. Pero un proceso di supervision ta basta dificil y basta complica, segun Sr. Ronald van Trigt di ATIA. Loke mester preocupa pe ta cu tin biaha ta tuma e cosnan aki mucho facil. E relacion entre CAft y gobierno, ta un relacion entre maestro y su alumno. Ora cu papia di CAft, y CAft specialmente ta wak gasto y con ta baha gasto, con ta haci esaki. Pero den e proceso di baha gasto, tin consecuencia economico tambe. A pasa den e procesonan aki, islanan cu tin hopi mas aña. Bonaire na 2010 a cay totalmente bou di supervision, el a bira un dependance di Hulanda. Corsou tambe tin basta tempo bou di supervision. E temporada cu nan ta bou di supervision, economicamente e paisnan aki a sufri enormemente, y desde 2010 pa awo, kisas na balans di pago ta miho. Pero nos economia ta hopi mas fuerte y mas saludabel. Cu mester tuma cierto pasonan pa baha gasto, esey ta sigur. gobiernonan a purba y ta purbando di baha gasto, pero e presion cu CAft ta pone, ta hopi grandi y ta preocupante. Ta facil pa bisa pa manda mil hende cas, pero kico lo pasa cu nan? No ta tur hende ta haci tur trabao.Mester purba tambe, como comercio, gobierno, tur hende hundo soluciona e bahamento di gasto cu nos ta anhela y tanto cos cu mester pa reduci nos debe nacional. Pero e manera cu esaki ta tuma luga y e manera cu ta wak CAft ta pone e presion aki, tin miedo cu e ta bay mishi cu e vibra di nos comercio. Ora ta wak un gobierno cu mester ta un di e catalystnan di economia, su man y pianan wordo mara completamente of Hulanda duna direccion na algo, tin experiencia di historia cu esaki ta bay a consecuencia di dolor hopi grandi. Y dolornan cu no ta sali facil mas for di dje. Aruba mester haya chens cu cierto afspraaknan cu tin, duna e oportunidad pa nos sali for di nos cosnan. Aruba mester por tin cierto cosnan cu mester wordo poni na nan luga, manera Camara di Integridad, mehoracion di nos aparato gubernamental, eficiencia di dje. Eficiencia di hopi departamento cu mester wordo mehora. Aruba su sistema di cobra belasting. a papia tambe ariba esaki. Pero tambe CAft tin cu cuminsa yuda den otro procesonan tambe manera incentiva economia. Ta papia di paga gasto solamente, riba pagamento di debe ariba no haci nada mas. Pero ken ta esun cu e ora ey mester rebiba y sigui pusha e economia bay dilanti. No tin nada. Nos ta partner di Reino, esey ta berdad. Pero un negoshi di Aruba, no por drenta Europa. Y niun di e avenidanan ey ta wordo habri pa Aruba of explora na e momentonan aki. Sr. Van Trigt ta kere cu ora papia di relacion den Reino, mester papia di e tipo di cooperacionnan ey. No ta pidi pa placa. Pero si por pidi, como parti di Reino nos wordo trata como Reino tambe. Esey kiermen cu den e mundo comercial mester purba habri e avenidanan cu ta duna acceso na cierto mercadonan y e poco cosnan ey cu por haya cu nan, por tin un efecto enorme ariba nos economia. ATIA ta preocupa cu e debe cu Aruba, pero ATIA ta mas preocupa cu e manera cu e debe ta wordo forsa pa wordo soluciona. No por tin un relacion entre maestro y alumno, pero un relacion di cooperacion berdadero.Mas aleu, Sr. van Trigt a sigui bisa cu cada hende cu e papia cun’e, tin su opinion. Y tambe tin hende na Aruba ta bisa cu nos mes no por y cu nos mes mester ayudo y pa Hulanda haci’e. Pero si e ta sali for di e pensamento cu unda bo curason ta, ey bo amor ta. Hulanda ta hopi leu di nos, nan ta wak tur cos ariba papel y ta tuma decision ariba papel tambe. Pero si mester bin un balansa entre nan dos. For di 1986 pa awo, tin mas cooperacion entre paisnan. Nan ta busca solucionnan pa habri nan mercadonan, manera con ta haci negoshi. Si nos Status Aparte ta na peliger, na e manera cu nos a visualis’e, e cambio ey ta realidad caba na Aruba. Nos ta bou supervision di CAft y ta purbando di haci’e nos mes. Pero pa nos mes haci’e, nos mester mustra tambe cu nos tin cierto cosnan bou control. Aruba ta un isla y e ta mas dificil pa goberna, ya cu door di su chikito cu e ta, nos ta haciendo gasto cu normalmente cu den un provincia no mester di un hospital asina grandi, un airport asina grandi. Un isla ta exigi door cu ta rondona door di lama y e gasto pa gobierno ta mas grandi. pero si nos ta wordo exigi pa goberna e isla mescos un isla chikito na Hulanda. Si mester zorg pa haci un intento pa busca mas for di e relacion di Reino, cu solamente e maestro di scol cu su alumno unda cu ta wordo dicta pa baha gasto, sin cu ta haya algun beneficio pa comercio a cambio, pa comercio por desaroya su mes, pa asina crea mas entrada y crea mas prosperidad pa nos isla.Esey ta un di e puntonan cu toch, en general mester purba cambia, tabata declaracionnan di Sr. Ronald van Trigt, presidente di ATIA.

