ATIA preocupa cu proceso di “Leggerwaarde” na departamento di SIAD

Pa algun luna caba ATIA ta vigila e proceso di ricibi “leggerwaarde” for di SIAD pa cu transaccionnan di propiedad, benta di cas, extension di tereno etc etc.

Miembronan di ATIA y comercio, pero tambe individuonan cu ta desea di inverti den un cas ta keha con largo procesonan di transaccion ta dura na notarionan pa motibo di e balor cu SIAD tin cu establece.

E proceso aki, aunke cu e por wordo mira como un proceso relativamente simpel, ta haci un efecto grandi ariba transaccionnan financiero, y consecuentemente ariba nos economia.

Personanan cu ta desea di haci un transaccion pa medio di notario tin biaha ta warda lunanan largo pa e balor di e propiedad wordo determina door di e departamento aki, y como consecuencia un actividad economico, cu hopi biaha ta crea trabou den nos sector di construccion, ta tranca.

Pa e mesun motibo aki, nos banconan ta haya nan den un situacion cu nan ta cla pa financia un cliente un cas, compra di un tereno, construccion di edificio nobo etc, pero e transaccion no por tuma luga pa motibo di un departamento cu no ta cumpliendo pa establece e balor cu gobierno ta duna na e propiedad. E propio gobierno ta perde di ricibi su parti di e transaccion nan aki.

Nos economia mester pa inversion tuma luga eficiente, y no por acepta un situacion causa pa un departamento, cu pa lunanan caba no ta funcionando manera mester ta.

ATIA ta spera cu e departamento di SIAD y e minister encarga na e momento aki, presta atencion na esaki pa asina reestablece un servicio cu ta di sumo importancia pa comercio, inversion, trabou, entrada di gobierno, empleo y pueblo en general

ATIA ta keda vigila e proceso aki, pero ta spera cu e servicio aki wordo treci bek na un nivel normal, y asina reestablece cu nos sector financiero, construccion, I tur otro transaccion cu ta depende ariba e servicio aki, por ser agilisa na beneficio di comercio, nos economia y tur su efectonan cu inversion eficiente tin pa henter nos pais.