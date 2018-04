ATIA preocupa cu peticion di sindicato

ATIA recientemente a tuma nota di un disputa cu ta andando na ELMAR entre gerencia/director y sindicato cu ta representa e trahadornan. Sin bai den detaye di e raiz di e disputa aki, ATIA ta vocifera preocupacion cu e ponencia di sindicato pa exigi retiro di un director di un compania estatal.

ATIA kier cuminsa cu reitera cu paz laboral ta den tur hende su benificio. Pa tal motibo gerencia di cuakier compania, sea Priva of Estatal, semper mester tin respet pa su trahadornan y e sindicato cu ta representa nan. Na otro banda sindicato mester respeta tambe e reglanan y organonan cu ta nombra, duna retiro na y supervisa gerencia/director di un compania estatal, cual ta su accionistanan y su hunta di supervision of comisarionanan. Nombramento di un director of retiro di un director, segun ley, segun statuten di companianan y segun reglanan di bon gobernacion, ta autoridad exclusivo di e reunion di accionistanan. Sindicato ta cruza un linea, cu den ATIA su opinion, no ta teritorio di un sindicato.

Aruba ta un estado di derecho den cual mester respeta procesonan establesi den ley y den cual mester respeta bon gobernacion cu ta ensera cu accionistanan por stipula nan maneho, nombra nan gerencia y den cua huntanan di supervision/comisario mester por supervisa, guia y conseha independiente. Fuera di e importancia di paz laboral, inversionistanan den companianan di estado ta tuma bon nota con e maneho di un compania ta ser hiba y si ta atene su mes na ley y na e reglanan cu bon gobernacion ta prescribi.

Poniendo como exigencia pa un director wordo retira, no solamente ta mina paz laboral y ta bai contra nos sistema legal, e ta forma un precedente preocupante cu ta duna inversionistanan un seƱal robes. Den un ehempel specifico, si accion wordo tuma contra di un director di cual su retiro ta wordo pidi pa medio di sindicato, e porta ta habri pa e metodo aki wordo husa den negociacionan of disputa di cualkier indole cu ta trece insiguridad y desequilibrio den e buena marcha di e compania.

Aruba tin companianan di estado vital pa nos economia cu mester por funcciona debidamente sin intervencion impropio di cualkier gremio of persona. ATIA ta sigui e desaroyo aki di serca y ta hasi un yamada na sindicato pa keda enfoca ariba e respresentacion digno y profesional di nan miembro pero semper respetando e cuadro legal y e autoridad di e organonan cu ta regula un compania di estado.

