ATIA preocupa cu e situacion di incertidumbre

Aruba ta den un situacion financiero hopi precario. E crisis di COVID-19 a causa un daño enorme nan nos economia, y e recuperacion lo ta uno cu lo tuma hopi tempo. E enfoke pa loke ta e propuesta y rekisitonan cu Hulanda a pone pa e di tres pago di financiamento di likides ta riba e termino corto, e proximo tres lunanan cu ta bin. Sinembargo, no mester lubida, cu aunke frontera di Aruba a habri, no por spera cu nos economia lo sigi na e nivel caminda nos tawata prome cu COVID y nos lo sigi ta dependiente di ayudo financiero pa un tempo largo, posiblemente hasta den 2021.

E efectonan di e crisis no solamente a afecta comercio y nos economia, pero tambe a pone un peso adicional riba nos systemanan social: AZV y SVb. Entrada di e servicionan aki a baha cu consequencia cu e AOV/AWW ta bou di presion y no por sigura esaki mas riba termino relativamente corto.

Ademas, companianan cu ta ricibiendo subsidio di salario aworaki ta wantando trahadornan artificialmente cu e ayudo aki na trabouw, pero unabes cu e ayudo no ta disponibel mas, lo no por wanta e mesun cantidad di trahadornan den servicio y restructuracion lo ta inevitabel. Flexibilisacion lo ta necesario pa companianan por hasi e restructuracionan necesario pa sobrevivi.

ATIA ta compronde cu e decision cu si ta bai di acuerdo cu e rekisitonan di Hulanda of no, no ta uno facil. Apesar cu ATIA ta di acuerdo cu reformanan ta sumamente necesario pa crea un Aruba mas resiliente, tambe ta asina cu den un consenso, tur partido envolvi mester ta sinta na mesa y mester por tin un voz den e discusion riba decisionan cu lo afecta un pais. Pa es motibo, ta di aplaudi cu Prome Minister a logra habri e dialogo cu Hulanda.

E incertidumbre cu e retraso aki ta creando pa comercio ta indeseabel, mirando tur otro factor cu ta creando incertidumbre den e tempo dificil aki. Ta lamentabel cu gobierno no a hasi e propuesta cu nan a manda pa Hulanda publico of pidi input concreto di parti stakeholders. E cumbre cu a tene siman pasa ta un bon iniciativa, pero den un grupo grandi asina, no ta posibel pa berdaderamente duna solucionan concreto cu gobierno por husa den su propuesta.

ATIA ta urgi gobierno pa purba yega na un solucion satisfactorio pa ambos pais lo mas pronto posibel pa asina comercio di Aruba por planea pa e sigiente lunanan con lo sobrevivi y saca e economia di Aruba dilanti na e miho manera posibel.

