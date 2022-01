Na aña 2021 comercio di Aruba tawata tin varios reto cu a wordo surpasa cu ayudo di sosten di likides di Hulanda y un sector turistico cu a sa di surpasa espectativa. Drentando aña 2022, comercio di Aruba ta enfrenta un reto grandi atrobe, e asina yama variante di COVID Omicron cu tin ATIA sumamente preocupa pa varios rason.

Comercio local

E preocupacion primordial di ATIA ta cu e variante Omicron aki a plama sumamente liher y ta keda plama hopi liher. E maneho adapta door di DVG ta causa cu personanan cu tawata tin contacto cu un persona COVID positivo mester bai den cuarentena obligatorio pa 5 dia. E maneho aki ta conta pa ambos persona cu ta vacuna of no vacuna. Dia 5 di Januari 2022, Aruba a conose un nivel record di contagio contando cu 1162 caso nobo di COVID, di cual 1046 ta personanan local y na total tin 3730 caso activo. Esaki ta sin conta tur persona cu ta “zelf test” y no meld na DVG pa hasi un PCR test.

E maneho di isolacion ta uno cu comercio a custumbra cune y ATIA ta aplaudi cu a ajusta esaki paso e ta baha e precion pa e comerciantenan y ta sigui e maneho mundial. Unda e precion a subi bek ta e maneho di cuarentena ora ta biba na mes un cas. Den pasado, ora un persona ta vacuna, no mester a bai cuarentena obligatorio si no tin sintoma. Hopi comerciante mester adapta nan orario di trabou te hasta sera porta por completo door cu tin varios empleado positivo y e otro nan lo mester bai den cuarentena. Esaki ta hasi cu e comerciante ta perdiendo hopi entrada pa por paga e empleadonan y su otro gastonan.

Si un persona bai den cuarentena e gasto sumamente grandi ta cai riba e dunador di trabou paso e persona no ta oficialmente AO. SvB a indica cu nan ta proyecta cu e gasto pa e grado di AO ariba e dia ei lo costa alrededor di Afl. 250,000. ATIA ta calcula cu pa comercio e ta costanto actualmente alrededor di Afl. 1 miyon pa dia y e suma ta aumentando diariamente hunto cu e casonan activo paso e dunador di trabou mester cubri e prome tres dia di e empleado su AO mas e 20% di e resto di e dianan cu SvB ta cubri.

Comercio apenas ta recuperando for di e sla mas duro ricibi den nos historia recien, y hopi comerciante no sa con nan lo bai paga e trahadornan infecta (isola) of den cuarentena fin di luna, mientras cu nan negoshi no ta produciendo entrada. Por bisa cu comercio ta den un lock-down virtual door di e cantidad di AO y hopi no lo por wanta e golpi aki na e momento di recuperacion aki especialmente cu no tin sosten di likides mas pa comerciante of FASE.

Turismo

Riba 4 di januari, CDC na Merca a hisa e nivel pa di contagio pa codigo 4, y por a nota varios articulo riba rednan di Media grandi, manera CNN, Apple News etc., indicando pa no viaha bai Aruba. Actualmente Aruba atrobe ta den e top 10 pais nan na mundo cu mas infeccion (Omicron) per capita. Tur esaki ta afecta nos pilar economico cu ta turismo cu ta trece consecuencianan economico pa full comercio di Aruba.

Futuro

ATIA ta positivo cu den 2022 nos lo wak avancenan importante den control y combatimiento di COVID, pero pa awo nos ta recomenda tur persona, cu ta skohe pa esei, pa tuma nan vacuna y booster shot pa haciele mas pronto posibel. Alaves tambe pa nos tur mantene nos mes na e reglanan na vigor di DVG: laba man frequentemente, mantene distancia y bisti mondkap tur caminda. Maneho pa cu e ola aki mester ta skerpi pa comercio por supera e ola di contagio y AO aki cu ta paralisando nos economia.

ATIA ta insigur si Gobierno di Aruba lo por asisti comercio den e tempo dificil aki ya cu Aruba no a haya sosten di likides di Hulanda. Esaki lo por nifica cu lo mester retira empleado y baha gasto pa negoshi por sobrevivi. ATIA ta spera cu dunadornan di trabou no lo mester jega asina lew pasobra esaki ta afecta nos economia negativamente. ATIA ta spera cu nos sali lo mas liher posibel for di e situacion aki. Nos ta pidi e team di maneho pa tene hopi cuenta cu e hechonan aki.

Comments

comments