ATIA preocupa cu accion di Douane den nos waf diahuebs mainta

ATIA a wordu informa awe mainta trempan, cu douane ta tene un reunion den nos waaf awe mainta cu a cuminsa 8or, cu tin como consecuencia cu e trabow di saca container no por tuma luga.

Ariba esey, pa motibonan fuera di control di cualkier instancia, e barco for di Miami ta den nos puerto awe mainta. Commercio y nos economia ta depende completamente di e cadena di importacion . Nos tur mester realiza cu si e cadena di importacion aki kibra, Aruba ta bira sumamente vulnerable, y ta causa un scarcedad immediato di producto esencial ariba nos isla.

E barco concerni den nos waf ta provee Aruba cu casi 70% di producto for di Merca, entre otro berdura y fruta, como tambe un gran cantidad di otro producto pa comercio y pueblo.

ATIA ta considera tur instancia envolvi den e cadena di importacion partnernan importante pa commercio y nos economia. Ta di aplaudi e cooperacion y coordinacion cu e instancianan aki sa duna pa nos importacion tuma luga efficaz.

ATIA atrobe ta keda trece e seriedad y consecuencia pa henter nos isla dilanti ora e cadena di importacion kibra, y e accion di Douane awe mainta ta un kiebro serio cu consecuencia hopi negativo pa commercio y nos economia. Esaki a afecta e.o nos pilar economico turismo, cu ta depende di container di producto frieuw pa hotel y restaurantnan pero tambe commercio y economia en general

ATIA ta spera cu Sindicato di Douane realiza con hopi Aruba ta depende di nan y ta hasi un apelacion pa promer cu tuma un accion di sera nos waaf, pensa ariba e consecuencia cu esaki tin pa pais Aruba.

ATIA ta spera cu e accion aki ta uno cortico y ta keda vigila e situacion cu a reina diahuebs mainta di cerca.

