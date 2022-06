ATIA como representante y e voz di comerio di Aruba no ta compronde dicon sector publico ta keda sera si sector priva sipor a habri awe 30 juni, un dia despues di PTC2. Sector priva ta depende di sector publico den varios area pa fungi efectivamente. Por pensa riba DOW, Aduana, Arubus, DIP, DIMAS, DPL y DIMP, cu ta departamentonan clave pa sector priva por ta productivo.

No tin ni un razon pa empleadonan di sector publico sinta na casawe si tur cos ta “back to normal” manera Min Pres a anunciaayera tardi den e conferencia di prensa di 5pm. Den e conferencia MinPres a anuncia cu lo kita e “shelter in place” pa 6am y trabou nan por cuminsa bek. Pues tawata tin ampliotempo pa e empleadonan publico haya e informacion y presentana pia di trabou awe pa un dia productivo pa nos economia.

ATIA

