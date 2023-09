Den conferencia di prensa riba dialuna 18 september 2023, Minister President di Aruba (MinPres) a splica unda Aruba ta para awo cu e negociacion di e RAFt (Rijkswet Aruba Financieel toezicht) ya cu no a cumpli cu e deadline di 1 september.

Loke ta e mas remarkabel di e conferencia di prensa ta con facil MinPres ta papia tokante sumanan grandi cu lo afecta tur ciudadano di nos isla. MinPres ta splica cu e interes favorabel di 3.1% no ta riba mesa mas, pero cu awo e interes lo ta entre 5.1% y 6.5%, cu ta solamente un diferencia di Afl. 1 miyon. Na final MinPres a corregi cu e diferencia ta alrededor di Afl. 10 miyon. MinPres a agrega cu Aruba lo por carga e suma aki pero no a splica con Aruba por carga esaki. A solamente menciona cu e entradanan di Aruba ta bayendo hopi bon! Tin cu interpreta esaki cu entrada nan di Impuesto, cu ta gasto di pueblo, ta mihor cu a premira? No ta mihor pa baha Impuesto pa crea alivio pa comunidad?

E Afl. 30 miyon cu ATIA a calcula y skirbi riba dje ta si Gobierno lo a cumpli prome cu 1 september, pero esei no a pasa pues e interes a subi. Ta incorrecto pa keda compara solamente awo 5 y 6% so, paso no a cumpli. Nos no tin cu lubida cu den pasado e interes tawata mas abou cu 3.1%. Incumplimento ta bai costa Aruba porlomenos Afl. 20 miyon extra na interes pa aña. Esaki ta un costo cu nos tur lo kier carga? Por a evita e gasto adicional aki cu awor lo mester cubri cu entrada di Impuesto. Den comercio bo lo yama esaki un “opportunity cost”, e costo extra cu mester wordo paga pa no hasi uso di algun oportunidad pa un motibo of otro. Placa cu por a wordo husa pa baha nos prestamo nan, of mas importante inverti den drecha caya (infrastructura), enseñansa (nos juventud y futuro), of den seguridad di nos pais E areanan aki ta exactamente esunnan cu a wordo corta den presupuesto na 2023 pa por cumpli cu CAFt.

Ainda e pregunta ta kico Gobierno di Aruba ta bai hasi pa e peso no cai riba comercio y pueblo di Aruba. Gobierno lo bin cu por ehempel un plan di inversion of incentiva pa stimula y crece nos economia y asina tambe crece nan entrada? Of e plan ta manera den pasado pa djis hisa impuesto cu lo afecta comercio y saco di tur ciudadano? Ta preguntanan cu nos tur tin cu puntra nos mes y nos mandatarionan.