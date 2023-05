ATIA a tuma nota cu Gobernantenan ta keda bisa algun declaracion cu nos tin cu aclaria de inmediato paso esakinan no ta berdad!

ATIA ta PRO un sistema di BTW

Den mas cu un ocacion sea ta den entrevista of den articulo ATIA vocifera cu e ta PRO un sistema di BTW, y nos ta PRO un sistema indirecto pa hopi aña caba. ATIA tin posicion cual ta documenta desde 2017 caba unda cu nos ta purba advoca pa un sistema indirecto. Un sistema di BTW pa Aruba mester ta uno simpel, cu 1 tarifa cu un base amplio cu menos excepcion posibel. ATIA no tawata di acuerdo e sistema cu Gobierno a presenta paso e no tawata simpel, tabatin dos tarifa (6 y 18% cu a cambia despues pa 6 y 14%), e base no tawata amplio, y tawata tin tur excepcion mescos cu BBO. No unicamente e anterior, pero tambe e sistema lo ta uno cu lo tin su efecto nan inflatorio pa nos economia, especialmenta aña pasa ora inflacion mundialmente tawata halto.

Pa un solucion temporal, ATIA no ta contra BBO na frontera

ATIA a vocifera den pasado cu e ley di BBO na frontera ta uno acceptable solamente pa un temporada transitorio te ora bin cu e ley di BTW. Y si kier hasiele como un “hybrid: pa cuminsa custumbra pa introction di un sistema di BTW, pakico no hasi e BBO na frontera mescos cu BTW unda tur producto importa ta haya e derecho pa haya un “input credit” y no solamente pa handelsdgoederen. Manera nos por a lesa den e ley, Gobierno a introduci “handelsgoederen” den ley den e manera mas limita posibel y no e definicion amplio. Manera nos a vocifera den nos ultimo press conference, esaki lo bai tin consecuencia cu prijs nan lo subi SIGUR!

ATIA a warda lunas pa haya un reunion cu DIMP

Atrobe, esaki no ta completamente correcto. Si ta correcto cu ATIA tawata tin un reunion di 3 ora cu DIMP ariba 29 maart 2023. Nos a haya e reunion despues casi 2 luna cu nos a purba haya contacto cu Directora di DIMP pa reuni ariba e efectonan di e cambio di ley di BBO per 1 januari 2023. Nos a haya e contacto cu Minister y Directora di DIMP despues cu nos a bai den media pa hasi entrevista pa por haya nan atencion. Den e reunion aki, Directora di DIMP na final, pues ultimo 10 minuut, a mustra ATIA algun informacion di e cambio nan den e ley cual primordialmente a para keto na e definicion di “Handelsgoederen” cu a cambia completamente despues di nos reunion pa un definicion menos amplio cu ta limita oportunidad cu compania por haya credito pa e BBO paga na frontera.

Conclusion

En conclusion, ki dia nos tur ta bai cuminsa papia cla? Nos tur ta biba riba e barranca aki, un no por sin e otro. Nos tur ta forma parti di economia di Aruba, y nos tur tin nos parti ta hunga den Sociedad. Mester stop di punta dede y papia e berdad y papia cla. Na mesa ta yega na otro, no den media!

Awo unico cos cu ta keda ta cu nos lo keda cu speranza cu Parlamento lo hasi nan huiswerk corectamente y no bai aproba un ley sin sinta cu stakeholders pa por haya un analises di e efectonan cu realmente comercio y comunidad lo sinti. Nos mester keda stimula comercio pa asina engrandece nos economia, locual lo garantisa mas empleo, mas placa den caha di Gobierno y un mihor futuro pa tur ciudadano di nos dushi isla Aruba.