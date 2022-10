Den conferencia di prensa di 30 di september Minister di Finanza y Cultura (MinFIC mr. Xiomara Maduro) a anuncia e “Plan di Impuesto pa 2023”, unda manera ya ta conosi cu pa 1 januari 2023, lo hisa e BBO cu 1% pa 7%, y unda lo kita varios incentiva pa comercio. Tambe a anuncia algun compensacion cu lo mester alivia comunidad contra efecto di inflacion. Ta riba e compensacionnan aki Aruba Trade & Industry Association (ATIA) kier enfoca y informa comunidad debidamente. ATIA lo hasi esaki den algun press release cortico y simpel, cuminsando cu Impuesto di entrada (“inkomsten belasting”).

Impuesto di entrada

Un reduccion a wordo anuncia di 2% den impuesto di entrada personal (“inkomsten belasting”) den cada “inkomensschijf” y a subi e suma liber di impuesto di Afl. 28,861 pa Afl. 30,000. Pero ki efecto esaki tin di berdad riba e placa cu ta keda den e saco di cada ciudadano? Tambe a reduci “inkomenschijf 4” su limite abou (“ondergrens”) di Afl 147,454 pa Afl. 91,120 cu ta significa cu un trahado lo yega na paga 50% di impuesto riba su entrada hopi mas liher.

E tabla aki ta mustra e efecto di e impuesto di entrada comparando 2022 cu 2023 na diferente nivel di salario:

Por nota cu e ventaha mas halto ta lo ta di Afl. 99 pa luna. Salario di Afl. 3,000 pa luna tin un ventaha di Afl. 21 pa luna. Pues a bende comunidad cu tin un ventaha grandi, pero en berdad e no ta asina. Afl. 21 pa luna extra no lo cubri tur e extra gasto nan di un BBO mas halto, y awa y coriente cu a subi substancialmente. Esaki ta laga nos cu un pregunta profundo, unda e compensacionnan ta pa tur Arubiano den e pakete di impuesto pa 2023?

Como gremio comercial nos ta keda enfoca cu mester baha gastonan structural di nos aparato gubernamental. Si baha gasto gubernamental y hisa cumplimento cu ley (compliance), den varios area di impuesto, porta lo no mester hisa tarifanan mes, pero esaki lo tuma mas esfuerzo di nos Departamento di Impuesto y Gobierno di Aruba. ATIA ta keda cu speranza cu Gobierno y Departamento di impuesto lo sigui traha riba e reforma fiscal den un manera prudente pa nos isla keda uno competitivo den nos region. Gobierno mester tuma e decision corecto pa futuro di tur ciudadono di Aruba y no esun facil of popular, paso e decision aki ta uno cu ta destruyendo nos clima commercial.