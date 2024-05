Ariba 15 mei 2024, Aruba Trade & Industry Association (ATIA) hunto cu Departamento di Impuesto (DIMP) a organisa nan segundo sesion informativo y practico exclusivamente pa miembronan di ATIA. E biaha aki e topico tawata digitalizacion di Impuesto riba ganashi di compania (“winst belasting”[WB]). “DIMP a informa ATIA den un reunion na Januari cu lo bai digitalisa e proceso di declaracion di WB”, director di ATIA Sr. Herrick Henriquez a splica.



Ora nos a wordo informa di esaki, mesora a tuma e iniciativa pa puntra pa organisa un sesion pa nos miembronan ora ta mas serca di e fecha di implementacion. Sesionnan asina ta importante pa no solamente facilita y informa nos miembresia, pero tambe pa segura cu nos miembronan cumpli cu tur rekisito pa entrega nan WB na tempo.Den un sala yen di comerciante representando diferente sector, Directora di DIMP, Sra. Luenne Gomez-Pieters y su team, no solamente a duna un splicacion amplio ariba e cambionan di WB, pero tambe a repasa e manera nobo pa entrega e WB den nan sistema di Bo Impuesto (BOi).Awe 16 di Mei ta Lanza oficialmente e documento nan digital den BOi. Pa facilita tur pagador di Impuesto, DIMP a crea un “helpdesk” specialemente pa cu e WB online. Pa informacion of ayudo por yama 522-7438, of e-mail [email protected]

E iniciativa aki no ta e prome cu ATIA a hasi cu DIMP, pero na Maart tawata tin un sesion cu topico di BBO na Frontera cu tawata completamente yen. E sesion menciona anterior tawata uno cu a hasi como prueba, pero door di e acogida sumamente exitoso a dicidi pa hasi mas sesion asina pa miembresia di ATIA.



Director di ATIA a indica cu “e meta di sesionnan asina ta pa trece comerciante mas serca di DIMP y asina crea un conexion y relacion mas personal cu Management Team di DIMP, pa asina por cumpli cu tur deber pa ta un comerciante ejemplar.

Tin cu bisa cu e participantenan a sugeri pa hasi sesionnan asina mas biaha pero tambe ariba otro temanan manera impuesto riba salario (“loonbelasting”), e ley di WB y BBO en general. Directora di DIMP a informa cu lo ta dispuesto pa organisa sesionnan asina regularmente.

TIA ta satisfecho cu e resultado di e segundo sesion y ta gradici Directora di DIMP y su team pa nan tempo y pa host e sesion na Oficina di DIMP. ATIA ta invita tur comerciante y miembro pa keda pendiente pa e siguiente sesion cu nos lo anuncia riba nos rednan social. Si tin pregunta of kier mas informacion di miembesia y su benifisionan, por semper tuma contacto cu e team di ATIA.