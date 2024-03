Ariba 13 maart 2024, Aruba Trade & Industry Association (ATIA) hunto cu Departamento di Impuesto (DIMP) a organisa un sesion practico pa comerciante ariba e topico di BBO na Frontera. Den un sala completamente yen di comerciante representando diferente sector, Directora di DIMP, Sra. Luenne Gomez-Pieters y su team a no solamente a duna un splicacion amplio ariba e ley di BBO na frontera, pero tambe a repasa e sistema di Bo Impuesto (BOi) y naturalmente e tema di “handelsgoederen”.

E iniciativa aki ta uno cu e Director di ATIA a presenta na Directora di DIMP den un reunion anterior. Despues di e success di e sesion cu Departamento di Aduana a follow up cu Sra. Gomes-Pieters pa hasiele como un prueba pa mira con e acogida lo ta. Mester bisa cu e tema cu tawata tin mas pregunta ta esun di e “handelsgoederen”, cu ta e un di e puntonan principal cu gremionan tambe a enfoca hopi riba dje na aña pasa prome cu a introduci e ley aki.

Durante e sesion a toca e siguiente topiconan:

Kico si y no ta wordo considera un handelsgoed den diferente sector, manera horeca y construccion.

BOi: pregunta nan practico y con pa husa e sistema optimalmente.

Importancia di e “persoonsnummer”, cuenta di banco correcto y unidad fiscal (fiscale eenheid).

E “verleggingsregeling”.

BBO pa servicionan haci pafo di Aruba

Tin cu bisa cu e participantenan a sugeri pa hasi e sesionnan aki mas biaha pero tambe ariba otro temanan manera impuesto riba salario (“loonbelasting”), impuesto riba ganashi di compania (“winstbelasting”) y BBO en general. Directora di DIMP a informa cu lo ta dispuesto pa organisa sesionnan asina regularmente y cu lo ta un bon idea pa hasi uno specifico pa impuesto riba ganashi di negoshi den e sigiuente kwartaal ya cu ta digitalisando e sistema di declaracion di e impuesto aki.

Director di ATIA a indica cu “na final e meta di sesionnan asina ta pa trece comerciante mas serca di DIMP y asina crea un conexion y relacion mas personal cu Management Team di DIMP.” ATIA ta satisfecho cu e resultado di e prome sesion y ta gradici Directora di DIMP y su team pa nan tempo y pa host e sesion na Oficina di DIMP. ATIA ta invita tur comerciante pa keda pendiente pa e siguiente sesion cu nos lo anuncia riba nos rednan social. Si tin pregunta por semper tuma contacto cu e team di ATIA.